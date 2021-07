Neue EnchroChat-Prozesse in Leipzig: Vier Angeklagte und hunderte Kilo Drogen

Leipzig

Trotz des zähen Beginns in den ersten Verfahren: Das Landgericht Leipzig startet in diesen Tagen weitere Prozesse zum EnchroChat-Tatkomplex gegen mutmaßliche Großdealer aus Leipzig. Es geht erneut um gewaltige Mengen Rauschgift, mit denen im vergangenen Jahr in der Messestadt gedealt worden sein soll. Allein in dieser Woche beginnen drei neue Hauptverhandlungen gegen insgesamt vier Angeklagte.

Drei Hauptverhandlungen beginnen

So werden Sören B. (28) und Sergej S. (32) immerhin 13 Taten zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten mit insgesamt 136 Kilogramm Marihuana, sieben Kilogramm Metamphetamin und einem Kilogramm Kokain gehandelt haben sollen.

In einem weiteren Prozess geht es um den aus Afghanistan stammenden Najman A. (31), dem acht Drogendeals im Jahr 2020 mit insgesamt 31 Kilogramm Marihuana, sieben Kilogramm Metamphetamin und 500 Gramm Kokain vorgeworfen werden. Wegen Handels mit 30 Kilogramm Metamphetamin, sechs Kilogramm Marihuana und 350 Gramm Kokain steht der Ukrainer Igor D. (31) vor Gericht. Die Anklageschrift umfasst vier Tathandlungen.

Auch in all diesen Fällen sind Chatprotokolle aus jenem geheimen Netzwerk Grundlage der Anklage, welches die Firma EnchroChat gut zahlender Kundschaft offeriert hatte. Französischen Ermittlern war es im vergangenen Jahr gelungen, diese verschlüsselte Kommunikation über Kryptohandys zu knacken. Das Ergebnis war eine Verhaftungswelle in ganz Europa, darunter auch in Leipzig, und die Offenlegung detaillierter Absprachen von Drogengeschäften sowie anderen Auswüchsen der Kriminalität.

Strategie der Verteidiger

Allein das Leipziger Landgericht hat gegenwärtig zehn EnchroChat-Prozesse auf dem Tisch, der erste Prozess hatte Ende Juni begonnen. Mindestens 30 weitere Fälle sollen noch in Bearbeitung der Staatsanwaltschaft sein. Inzwischen haben sich Anwälte darauf spezialisiert, die auf diesem Weg aufgeflogenen mutmaßlichen Rauschgiftdealer zu vertreten. Einige Verteidiger haben gleich in mehreren dieser Verfahren entsprechende Mandate übernommen. Dies trifft auch auf die in dieser Woche neu beginnenden Verhandlungen zu.

Ihre Strategie zielt darauf ab, dass die Chats der Kriminellen nicht als Beweismittel vor Gericht verwendet werden sollen. Dieses sogenannte Verwertungsverbot ergibt aus ihrer Sicht unter anderem daraus, dass der Hackerangriff der französischen Behörden ohne Anlass und Anfangsverdacht geschehen sei und somit gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen würde. Grundlegende Entscheidungen liegen dazu bislang nicht vor. Erste Leipziger EnchroChat-Verfahren sind bereits ein Fall für das Oberlandesgericht. Zudem überziehen die Verteidiger die mit den EnchroChat-Fällen befassten Strafkammern mit diversen Anträgen, beispielsweise zur Einstellung des jeweiligen Verfahrens oder auch hinsichtlich einer etwaigen Befangenheit von Richtern.

Von Frank Döring