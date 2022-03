Das neue Führungsduo bei Leipzigs größtem Wohnungsvermieter ist komplett. Am 1. März 2022 trat Doreen Bockwitz in die Geschäftsleitung ein. Wer ist die Frau, in deren Verantwortungsbereich nun viele große Bauvorhaben sowie mehr als jede zehnte Bestandswohnung in Leipzig liegen?