Neue Geschäftsführerin fürs Leipziger St. Elisabeth-Krankenhaus

Leipzig

Mit einem Festakt ist der langjährige Geschäftsführer des St. Elisabeth-Krankenhauses, Albrecht Graf Adelmann, am Montag in den Ruhestand verabschiedet worden. Der katholische Propst Gregor Giele als Gesellschafter des St. Elisabeth-Krankenhauses dankte dem 66-Jährigen für seine Arbeit und sein Engagement. Neue Geschäftsführerin wird Peggy Kaufmann. Sie wechselt von der Helios-Klinik Leisnig ( Mittelsachsen), die sie knapp 18 Jahre lang leitete, zum 1. Januar 2020 nach Leipzig.

Seit 2011 an der Spitze

Neun Jahre stand Albrecht Graf Adelmann an der Spitze des St. Elisabeth-Krankenhauses. Zum Jahreswechsel ist Schluss. Seit seinem Amtsantritt am 1. Januar 2011 habe er das Haus in Trägerschaft des Kirchenlehens St. Trinitatis kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut, hieß es. Mittlerweile verfügt das akademische Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig über zwölf medizinische Fachabteilungen sowie sechs zertifizierte Zentren in den Bereichen Senologie, Traumatologie und Endoprothetik, Diabetes, Allgemein- und Viszeralchirurgie. Weitere Zentren befinden sich im Aufbau.

Zahlreiche Investitionen

Albrecht Graf Adelmann zeichne zudem für zahlreiche bauliche Maßnahmen verantwortlich, verlautete am Tag seiner Verabschiedung aus dem „Eli“, wie das Connewitzer von den Leipzigerin liebevoll genannt wird. So wurden unter ihm das Konferenzzentrum mit der angeschlossenen Krankenpflegeschule, die betriebsnahe Caritas-Kita Elifant und die Einrichtung eines Zentrums für traditionelle chinesische Medizin (TCM) fertiggestellt. Anschließend wurde in der ehemaligen Villa Schomburgk ein ambulantes Rehazentrum errichtet und mit einem Erweiterungsneubau auf dem Gelände an der Biedermannstraße Platz für eine neue Intensivstation und eine neue Abteilung für Akutgeriatrie/Alterstraumatologie geschaffen.

Neubau am Ring

Aktuell entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zur katholischen Kirche St. Trinitatis in der Nonnenmühlgasse am Ring ein Mehrzweckgebäude, in dem es einen Kindergarten, verschiedene Büros und Wohnungen geben wird. In Albrecht Graf Adelmanns Zeit als Geschäftsführer fällt darüber hinaus die Etablierung einer eigenen Abteilung für Neu- und Frühgeborenenmedizin (Neonatologie) sowie die Anschaffung von zwei roboterassistierten OP-Systemen.

Platz 1 im Ranking

„Es war eine schöne, interessante und aufregende Zeit im St. Elisabeth-Krankenhaus“, sagte Albrecht Graf Adelmann in seiner Dankesrede. „Das Haus steht sehr gut da, was nicht zuletzt unsere Platzierung im aktuellen Ranking der FAZ ‚ Deutschlands beste Krankenhäuser‘ beweist: Platz 1 in der Kategorie 300 bis unter 500 Betten.“ Er hoffe, dass Peggy Kaufmann dieses Ergebnis halten könne. Dafür wünsche er ihr viel Glück und Kraft und die Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ich wünsche Ihnen auch, dass es Ihnen trotz der gesundheitspolitisch schwierigen Zeit gelingt, den Geist des St. Elisabeth-Krankenhauses zu erhalten.“

Die offizielle Amtseinführung von Peggy Kaufmann wird am 6. Januar 2020 mit einem Gottesdienst in der Kapelle des „Eli“ gefeiert.

Von Dominic Welters