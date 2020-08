Neue Gespräche über Zukunft von Leipzigs größtem Wohnbauprojekt

Leipzig

Im Leipziger Rathaus sollen in dieser Woche neue Gespräche mit dem Wiener Investor Imfarr starten. Nach LVZ-Informationen nimmt auch Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) an einem Treffen teil.

Imfarr hatte 2019 das Areal des Eutritzscher Freiladebahnhofs für mehr als 160 Millionen Euro von der CG-Gruppe erworben. Auf dem 25 Hektar großen Gelände soll möglichst bald Leipzigs größtes Neubauquartier mit 2200 Wohnungen, Gewerbe und Schulen entstehen. Jedoch liegt die Bauleitplanung seit dem Grundstücksverkauf auf Eis.

Mit Rückzug gedroht

Die große Frage vor den neuen Gesprächen ist, ob sich Stadt und Investor zusammenraufen oder ob sich Imfarr aus dem Milliardenprojekt zurückzieht. Letzteres hatte der Imfarr-Vertreter (und frühere Strabag-Chef) Nematollah Farrokhnia Anfang Juli in einem Brief an Jung für den Fall angekündigt, dass die Ampeln für die Bauleitplanung im Rathaus nicht spätestens im September auf Grün geschaltet werden. Dafür wäre jedoch ein Stadtratsbeschluss nötig. Folglich dürfte der Termin kaum noch zu schaffen sein.

„Das Spiel mit den Grundstücken“

Seit Kurzem kursieren Gerüchte, die Österreicher wollten den Freiladebahnhof wieder verkaufen oder mit Flächen in anderen Städten tauschen. Neue Nahrung erhielten sie Ende vergangener Woche durch einen Bericht der Immobilien-Zeitung. Unter der Überschrift „Das Spiel mit den Grundstücken“ legte das Fachblatt dar, eine Truppe von Österreichern kaufe über verschiedene Firmen im großen Stil attraktive Grundstücke in deutschen Innenstädten. „Bebaut werden die Areale währenddessen nicht, nur die Wertansätze steigen.“ Ob Hamburg, Bayreuth, Düsseldorf oder Leipzig: Ein Komplex aus den drei wirtschaftlich miteinander verflochtenen Börsenfirmen Adler, ADO und Consus treibe den Handel mit großen Projektentwicklungen voran, „ohne dass sie der Realisierung näherrücken“. Als Beispiel genannt wurde dabei auch das Milliardenprojekt in Eutritzsch. Als Imfarr diese Fläche 2019 erwarb, gehörte die CG-Gruppe noch zu Consus.

Kaufen und schnell wieder verkaufen?

Laut anderen Medienberichten stieß Imfarr schon im letzten Jahr mehrfach millionenschwere Immobilien wieder ab, die erst kurz zuvor erworben worden waren. Dabei hätten sich die Wiener für den Handel eines Pakets mit deutschen Büro-Gebäuden im Wert von 800 Millionen Euro mit dem Immobilienunternehmer Norbert Ketterer zusammengetan. Ketterer hatte 2007 die Leipziger Hauptpost am Augustusplatz unsaniert gekauft und 2011 ebenfalls unsaniert wieder verkauft.

