Leipzig

In einem zweistündigen Festgottesdienst wurden am Sonntag die neuen Glocken der Leipziger Thomaskirche geweiht. Es lag weniger an Corona, dass die Kirchentüren dabei sperrangelweit aufstanden. Vielmehr konnten die 500 Gäste – mehr durften wegen der 3G-Regel nicht hinein – dadurch auch eine bessere Akustik genießen.

Während des Gottesdienstes erklangen nämlich – nach einer jeweils kurzen Vorstellung – erstmals alle acht Glocken hintereinander. Und dann gegen 11.45 Uhr alle gemeinsam. Durch die offenen Türen war das Zusammenspiel der vier historischen, eher tieftönigen Exemplare (Prunkstück ist die 5,2 Tonnen schwere „Gloriosa“ aus dem Jahr 1477) mit den Neuankömmlingen besser zu hören.

Zwei kleine Kästen steuern das Geläut

Letztere waren bekanntlich schon im April 2021 in den Kirchturm eingebaut worden. Mit nur 144 bis 360 Kilo erzeugen sie einen helleren Klang. Ihre Weihe hatte sich jedoch wegen der Corona-Pandemie von Pfingsten auf das Reformationsfest verschoben. Neben dem vollen Ensemble hat die Gemeinde nun auch die Möglichkeit, die beiden ältesten Glocken etwas seltener anzuschlagen und sie dadurch zu schonen, erläuterte Pfarrer Martin Hundertmark.

Maria Leistner (links) animierte mit der Kurrende und Singschule das zahlreiche Publikum im Thomaskirchhof, gemeinsam den Kanon "Bruder Jakob" zu singen. Quelle: Jens Rometsch

Wann künftig welche Glocke erklingt, hängt vom Anlass ab. Zum Beispiel kündigt die Kasualglocke (als kleinste unter den acht Schwestern) Trauungen und Trauerfeiern an. Gesteuert wird das für über 500.000 Euro zugleich auch komplett sanierte Geläut durch zwei unscheinbare Kästen – an einer Wand in der Sakristei. Der eine sieht aus wie ein ganz normaler Sicherungskasten und dient mit Plasteschaltern der Handsteuerung. In aller Regel übernimmt jedoch gleich nebenan ein Mini-Computer die Regie. Er ist so groß wie eine Pralinenschachtel.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind jetzt soweit für das erste ökumenische Stadtgeläut“, kündigte Pfarrerin Britta Taddiken beim anschließenden Fest im Thomaskirchhof an. Mit den Gemeinden der Nikolai- und Propsteikirche gebe es dazu bereits Absprachen. Bei dem Fest wurde die Vorstellung der einzelnen Glocken wiederholt, gab es Jubel und viel Applaus auch für den Dank an etliche Beteiligte und Unterstützer des Glockenprojektes. Es folgten mehrere Konzerte, die naheliegend mit dem gemeinsamen Kanon „Bruder Jakob“ begannen.

Von Jens Rometsch