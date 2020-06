Neue Grundschulbezirke trennen Geschwisterkinder

Wollen Eltern ihre Kinder an einer anderen Schule als der zugewiesenen anmelden, gibt es drei Optionen:

Wechsel innerhalb des Schulbezirks

Eltern können versuchen, ihre Kinder an einer anderen Schule innerhalb des zugehörigen Bezirks anzumelden. Stimmt die Schule dem zu, kann das Kind diese Schule besuchen. Lehnt die Schule ab, wird das Kind die zugewiesene Schule besuchen.

Wechsel an eine Schule in freier Trägerschaft

Soll das Kind eine Schule in freier Trägerschaft besuchen, melden die Eltern es sowohl an der staatlichen Schule als auch an der freien an. Wird das Kind an der gewünschten Schule angenommen, müssen die Eltern melden, dass ihr Platz an der staatlichen Schule frei geworden ist.

Wechsel in einen anderen Schulbezirk

In diesem Fall melden die Eltern das Kind erst einmal an der Schule an, die ihnen zugewiesen wurde. Dann können sie bei der gewünschten Schule einen Antrag auf Schulbezirkswechsel stellen. Dieser wird dann vom Landesamt für Schule und Bildung geprüft.