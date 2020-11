Neue Grundschule in Lützschena-Stahmeln soll schneller kommen

Leipzig

Lützschena-Stahmeln soll eine neue Grundschule bekommen. Einstimmig beauftragte der Stadtrat am Mittwoch die Verwaltung, „schnellstmöglich die Voraussetzungen für den notwendigen Neubau“ zu schaffen.

Derzeit ist die Schule auf zwei, der Hort sogar auf drei Standorte verteilt. Aus organisatorischer und pädagogischer Sicht sei die Situation nicht zufriedenstellend, ist man sich auch im Rathaus bewusst. Dennoch hatte das Schuldezernat bisher nicht mit einer Fertigstellung vor dem Schuljahr 2028/29 geplant, wollte zwischenzeitlich lediglich eine Brandschutzsanierung am Standort Stahmelner Höhe 1 durchführen und mit einem Containerneubau in der Windmühlenstraße 4 die Lage etwas entspannen.

Bürgerwerkstatt am Jahresanfang

Anfang des Jahres hatte zu dem Schulbau-Projekt eine Bürgerwerkstatt stattgefunden, bei der sich Ortschaftsrat, Bürger des Ortsteils und lokale Akteure auf einen Standort verständigten. Das ausgewählte Areal am Bahngraben befindet sich allerdings im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbepark Stahmeln“ und ist in weiten Teilen dem Naturschutz vorbehalten. Bevor Planungen für die neue Schule beginnen können, müssen nun ein Verkehrsgutachten erstellt, die Eignung des Fläche festgestellt und der Bebauungsplan geändert werden. Planung und Bau von Schulgebäuden dauern in der Regel fünfeinhalb Jahre, hieß es im Rathaus.

Eine Antwort, mit der sich die SPD-Fraktion nicht zufrieden geben wollte. Wenn man in Wiederitzsch eine Oberschule für 1000 Schüler in nur drei Jahren bauen könne, sagte Stadtrat Andreas Geisler, „dann braucht man in Lützschena-Stahmeln nicht neun Jahre für eine Grundschule“. Der Rat sah das genauso und beschloss: „Ziel soll es sein, so schnell wie möglich die Grundschule zu eröffnen. Die dazu notwendige Planung hat im Anschluss des B-Plan-Verfahrens prioritär zu erfolgen.“

