Neue Häuser für Leipzigs ärmste Familien im Zentrum-Süd

Leipzig

Mit diesen Grundstücken hätten die Verantwortlichen sehr viel Geld verdienen können – ohne große Mühe. Denn es handelt sich um freies Bauland nahe der Leipziger City: an der Kreuzung von Arthur-Hoffmann- und Shakespearestraße und in der Lößniger Straße 2.

Immer wieder hatten Investoren bei ihm angerufen oder seien gleich ins Büro gekommen, erzählt Wolfgang Schäfer. „Es wurde mit verrückt hohe Summen gelockt, damit wir das Areal verkaufen. Doch genau das wollten wir nicht. Wir wollen ein Gegengewicht zu den vielen Bauprojekten mit hochpreisigen Wohnungen in Leipzig schaffen.“

15 sehr große Quartiere zu Mini-Mieten

Mit dem Verein zur Unterstützung berufstätiger und alleinerziehender Eltern hat Schäfer schon den Konfuzius-Kindergarten und die benachbarte Kita Rolando Toro in der Lößniger Straße erschaffen. Nun soll gleich um die Ecke ein drittes Projekt folgen, das in Leipzig bisher einmalig ist. „Wir bauen dort 48 große Wohnungen, die mit ganz wenigen, technisch bedingten Ausnahmen alle für Familien mit mehreren Kindern gedacht sind“, erklärt er. Der Clou ist: Dazu gehören auch 15 Wohnungen für Sechspersonenhaushalte, welche dann zu den sogenannten Kosten der Unterkunft (KdU) vermietet werden. Sie gehen also an wirklich sehr arme Familien.

Sie haben das besonders sozial orientierte Projekt an der Shakespearestraße gemeinsam vorangetrieben (von links): Architekt Andreas Leipold, Geschäftsführer Wolfgang Schäfer, die künftige Kita-Leiterin Jessica Straßburg und Mario Stamm von der Bank für Sozialwirtschaft in Leipzig. Quelle: André Kempner

Zur Erklärung: Bei den KdU handelt es sich um jene Mini-Mieten, die Langzeitarbeitslosen oder anderen Menschen in der Grundsicherung zugebilligt werden. Kosten in dieser Höhe – aber nicht mehr – bekommen sie vom Jobcenter oder Sozialamt ersetzt. Die Stadt hatte ihre KdU-Richtlinien zuletzt im Februar 2020 ein wenig angehoben: auf etwa fünf Euro kalt pro Quadratmeter. Zugleich räumte die Kommune ein, dass vor allem bei Wohnungen für kinderreiche Familien im KdU-Bereich akuter Mangel herrscht.

Programm der Stadt füllt die Lücke

Um das Problem anzugehen, beschloss der Stadtrat im Juli 2020 erstmals ein kommunales Förderprogramm zum sozialen Wohnungsbau. Mit zunächst rund einer Million Euro soll es das schon länger laufende Programm des Freistaates Sachsen ergänzen. Wo das Land fördert, wird die Kaltmiete für 15 Jahre von zum Beispiel im Neubau 10 Euro auf 6,50 Euro gesenkt. Das liegt aber noch weit über den Leipziger KdU.

Diese Lücke will die Stadt nun für kinderreiche Familien füllen. Seine Premiere soll das neue Modell in der Shakespearestraße haben. Schäfer will für alle 48 Wohnungen dort die Förderung des Freistaates nutzen. Bei den 15 Wohnungen für die Sechspersonenhaushalte trage zudem die Stadt die Differenz zwischen den 6,50 Euro und den KdU-Sätzen, bestätigt Heike Will vom Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung. „Die Stadt übt für diese 15 Wohnungen ein Benennungsrecht aus, dass heißt, sie benennt der Eigentümerin mindestens drei Haushalte, unter denen die Eigentümerin auswählt.“

So ist der aktuelle Stand beim sozialen Wohnungsbau in Leipzig Mit Fördermitteln des Freistaates Sachsen wurden in Leipzig bislang 150 neue Wohnungen fertiggestellt und auch schon nahezu komplett vermietet. Insgesamt konnte die Kommune für diesen Bereich bereits Verträge im Umfang von knapp 53 Millionen Euro abschließen: für 1324 Wohnungen, die nach der Baufertigstellung zu maximal 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter vermietet werden. Dieser Preis darf 15 Jahre lang nicht erhöht werden. Nach aktuellen Angaben des Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS) verteilen sich die Vertragsabschlüsse auf die hier folgenden Größen: •298 Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte •336 Wohnungen für Zwei-Personen-Haushalte •345 Wohnungen für Drei-Personen-Haushalte •231 Wohnungen Vier-Personen-Haushalte •84 Wohnungen für Fünf-Personen-Haushalte •22 Wohnungen für Sechs-Personen-Haushalte und •8 Wohnungen für Sieben-Personen-Haushalte Die Förderobjekte seien über das ganze Stadtgebiet verteilt, so das AWS. „In 2020 stehen für Leipzig wieder 20 Millionen Euro für die Schaffung von Wohnraum bis zum Jahr 2024 zur Verfügung. Die Verträge müssen bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen werden.“ Wer sich um eine solche mietpreisgebundene Wohnung bewerben möchte, braucht einen Wohnberechtigungsschein vom Sozialamt in der Prager Straße. Weiter Infos unter: www.leipzig.de/soziale-wohnraumfoerderung.

Schäfer erzählt, er sei richtig stolz, dass das alles gelungen ist. „Ohne einige glückliche Umstände und vor allem Gleichgesinnte, die hier viel Zeit investieren und ebenfalls nicht dabei reich werden, hätten wir das aber nicht geschafft“, so der bekennende Altachtundsechziger, dessen Herkunft aus Schwaben noch immer am Dialekt zu hören ist.

Bei den Gleichgesinnten meint er zum Beispiel Mario Stamm von der finanzierenden Bank für Sozialwirtschaft, seine als Projektleiterin engagierte Tochter Iris, die Fachleute vom Amt für Stadterneuerung sowie nicht zuletzt den Leipziger Architekten Andreas Leipold. „Er hat die Herkules-Aufgabe gestemmt, alle Auflagen der Wohnraumförderprogramme und die zahlreichen Anforderungen an eine Kita innerhalb der Grenzen einer Blockrandbebauung zu erfüllen. Es ist ihm dabei trotzdem gelungen, vier moderne, ansprechende Häuser zu planen.“

80 Kita-Plätze und das Thema Nachhaltigkeit

Die Kita mit 80 Plätzen werde das ganze Erdgeschoss im Bereich Arthur-Hoffmann- und Shakespearestraße einnehmen. Auch der Name stehe schon fest, so Schäfer. „Sie wird Hans-Carl-von-Carlowitz-Kita für nachhaltige Bildung heißen – nach dem sächsischen Forstökonomen und Begründer des Gedankenmodells der Nachhaltigkeit.“

Apropos: Aufs Dach kommt natürlich eine Photovoltaikanlage und in die Tiefgarage an jeden der 30 Stellplätze eine Elektro-Lade-Buchse. Ein Teil davon wird zum Car-Sharing-Pool mit Elektroautos. Der Bauantrag ist bereits eingereicht. Anfang 2021 soll das so besondere Zehn-Millionen-Euro-Projekt starten und Mitte 2023 fertig sein.

Von Jens Rometsch