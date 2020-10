Leipzig

Ab Samstag halten endlich auch die Straßenbahnlinien 4, 7 und 15 wieder an der Haltestelle Goerdelerring im Leipziger Zentrum. Seit Monaten dauern die Bauarbeiten an: Geplant war vier Bahnsteige in drei umzugestalten. Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) teilten nun mit, dass die Bahnsteige A und B fertig sind.

Die Baulinie 32 von Gohlis-Nord bis zum S-Bahnhof Plagwitz bleibt zunächst bestehen. Zudem soll bis Samstag die Baustelle in der Bornaischen Straße beendet werden, sodass mit der Straßenbahnlinie 9 auch der S-Bahnhof Connewitz wieder erreichbar ist. Am Freitag stehen LVB-Mitarbeitende dann ihren Kunden mit einem Infostand auf dem Richard-Wagner-Platz für Fragen zur Verfügung.

Anzeige

Die Zahl der Bahnsteige wurde von vier auf drei reduziert. Quelle: Andre Kempner

Kreuzung ab Ende November wieder frei

Für den Autoverkehr bleibt die Kreuzung noch bis 27. November teilweise gesperrt. An der Einmündung Löhrstraße werde ein Unfallschwerpunkt beseitigt, heißt es von den LVB. Daher führt stadtauswärts eine Umleitung vom Hauptbahnhof kommend über die Gerberstraße, Parthenstraße und Uferstraße. Stadteinwärts ist das Abbiegen in die Pfaffendorfer Straße noch nicht möglich. Die Fahrt vom Ranstädter Steinweg in Richtung Hauptbahnhof ist aber frei.

Von lcl