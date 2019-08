Leipzig

Das Straßentheater Titanick kann nun doch wieder auf einen Verbleib in Leipzig hoffen. Die höchst renommierte Compagnie, welche erst im Juni die 25. Internationale Theater-Olympiade in St. Petersburg miteröffnen durfte, führt jetzt erneut Gespräche mit dem Leipziger Liegenschaftsamt über eine ungenutzte Halle in Wahren. Das teilte der künstlerische Leiter Uwe Köhler auf LVZ-Anfrage mit.

Doch keine Feuerwache an der Linkelstraße

Wie berichtet, hatte dieses Objekt an der Linkelstraße 54 (an der Ecke zur Travniker Straße, also gleich neben der B 6) schon mal Ende 2018 eine Rolle als möglicher Ausweichort gespielt. Dann endeten die Verhandlungen jedoch – vor allem, weil das Brandschutzamt Eigenbedarf für eine neue Feuerwache an dieser Stelle angemeldet hatte. Doch diese Option ist nun offenbar wieder vom Tisch.

Die derzeit 26-köpfige Mannschaft von Titanick sucht seit Langem händeringend eine neue Halle für ihre Werkstatt und das Lager, in dem sich 120 Tonnen Bühnenmaterial befinden. 1990 von Künstlern aus Münster und Leipzig gegründet, nutzten die Theaterleute dafür und für ihre Proben bisher ein Quartier auf der Alten Messe in Leipzig: in den unsanierten Seitenflügeln hinter dem „Eventpalast“ (Halle 16).

Quartier auf Alter Messe weicht einem Baumarkt

Bekanntlich will die städtische Entwicklungsgesellschaft LEVG diese Flügel abreißen lassen, damit auf dem Areal anschließend ein Hornbach-Baumarkt entstehen kann. Das 5,5 Hektar umfassende Grundstück wurde bereits an Hornbach verkauft. Titanick erhielt von der LEVG eine Kündigung zum 30. Juni 2019. „Zum Glück wurde diese Frist nun noch mal bis Ende November verlängert“, berichtete Köhler. „Dafür sind wir der LEVG sehr dankbar. Zum 30. November ist dort dann aber definitiv Schluss.“

Titanick gehört zu den bedeutendsten Open-Air-Compagnien Europas. Die spektakulären Inszenierungen bekamen schon etliche Preise. In Leipzig gestaltete die Truppe zum Beispiel den Start des Jahres 2000 auf dem Augustusplatz, das 100. Jubiläum des Völkerschlachtdenkmals sowie den Stadtgeburtstag „ 1000 Jahre Leipzig“ mit einem Umzug von fünf Leipziger Löwen im Jahr 2015. Die fünf Meter hohen, technisch aufgerüsteten Wappentiere stehen bis heute im Bühnenfundus.

Neues Nutzungskonzept und viel Optimismus

Einen Antrag der SPD-Fraktion, die Halle in Wahren per Erbbaurecht an das Theater zu übertragen, hatte das Liegenschaftsamt abgelehnt. Mehrere Parteien im Stadtrat forderten die Verwaltung auf, bei einer Lösung behilflich zu sein. Weil die Halle in Wahren in keinem guten Zustand ist, beauftragte Titanick einen Architekten, ein professionelles Nutzungskonzept zu erstellen. „Wir spüren jetzt wirklich ein Engagement und Verständnis für unsere Situation bei der Stadt“, erklärte Köhler. „Wir sind optimistisch, gemeinsam eine Lösung zu finden, haben zugleich aber immer noch etwas Angst, dass uns die Zeit davon läuft.“

Referent Robert Staacke bestätigte für das Liegenschaftsamt, dass man „in enger Abstimmung mit dem Theater Titanick über den Abschluss eines Mietvertrages über die Linkelstraße 54“ sei. „Grundsätzlich besteht Einigkeit bezüglich der Konditionen des Mietvertrags. Jedoch ist der Umfang des Mietgegenstandes noch nicht abschließend geklärt – also die Frage nach einer Voll- oder Teilflächennutzung.“

Von Jens Rometsch