Neue Hoffnung für Tunnel-Projekt am Agra-Park – Markkleebergs OBM will „Taten“ sehen

Markkleeberg

Seit Jahren kämpft die Stadt Markkleeberg darum, dass die sanierungsbedürftige B2-Brücke, die den historischen Agra-Park teilt, einem Tunnel Platz macht. Die Idee könnte nun neuen Schwung bekommen, denn das Vorhaben ist eines von vier Projekten, die am Donnerstag den Weg in eine von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unterzeichnete Absichtserklärung zur Förderung zentraler Verkehrs- und Schienenprojekte im Freistaat gefunden haben.

„Das ist natürlich eine gute Nachricht, und ich bin allen dankbar, die sich dafür eingesetzt haben“, sagte Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) gegenüber LVZ.de, „aber was all das wert ist, wird sich noch zeigen. Den Worten müssen endlich Taten folgen.“ Schütze verweist in diesem Zusammenhang auf den jüngsten Rückschlag für die Tunnelidee.

Zur Erinnerung: Die seit nunmehr zehn Jahren diskutierte Umgestaltung des Bereichs südlich von Leipzig hatte auch auf der Maßnahmenliste für das milliardenschwere Strukturprogramm zum Kohleausstieg gestanden, war jedoch mit Beschluss des Bund-Länder-Koordinierungsgremiums gestrichen worden.

Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) erwartet nach der Absichtserklärung nun Taten. Quelle: André Kempner

Dass sich direkt nach dieser Entscheidung der Ministerpräsident dem Thema angenommen und eine Lösung versprochen hatte, rechnet Schütze Kretschmer hoch an: „Ich wusste, dass seit einigen Wochen intensive Gespräche geführt werden. Über die finale Unterzeichnung hat mich heute der sächsische Verkehrsminister persönlich informiert“, sagte der Oberbürgermeister am Donnerstag. Nun seien die Erwartungen hoch, auch weil es in der Absichtserklärung von einem „zügigen“ Abschluss der Entwurfsplanung durch den Freistaat die Rede ist. „Die Ungeduld in Markkleeberg groß!“

Laut aktuellen Schätzungen würde ein 400 Meter langer Tunnel rund 50 Millionen Euro kosten. „Aber der Bund braucht Klarheit, wie viel das Projekt tatsächlich kosten würde“, so Schütze. Ob am Ende wirklich Geld fließt, sei nämlich noch eine ganz andere Frage. Optimistisch stimmt Schütze zumindest, dass sowohl der Freistaat als auch der Bund die Tunnelvariante in der Absichtserklärung als wünschenswerte Lösung bezeichnen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben dem Projekt am Agra-Park wurde bei der Unterzeichnung auch das weitere Vorgehen bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz, für den Ausbau der Autobahn 4 in Richtung polnische Grenze sowie für die Schienenverbindung Berlin–Cottbus–Weißwasser–Görlitz konkretisiert. Die Projekte waren wie der angestrebte Tunnelbau bei den Verhandlungen zum Kohle-Strukturprogramm gestrichen worden.

Von Anton Zirk/dpa