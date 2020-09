Leipzig

In jüngerer Vergangenheit machte das Jahrtausendfeld in Lindenau fast nur noch durch aufgelöste Partys und zweimal auch durch brennende Baugeräte von sich reden. Doch nun gibt es neue Entwicklungen zu der 2,3 Hektar großen Brachfläche zwischen Karl-Heine-Straße und Karl-Heine-Kanal.

Die Fraktion der Linken hat soeben einen Ratsantrag eingereicht, laut dem die Stadtverwaltung für das Gelände einen Bebauungsplan erstellen soll. Zuvor müsse es noch „ein Dialogverfahren mit Anwohnern und allen interessierten Akteuren im Stadtteil“ geben, fordert Stadtrat Volker Külow. Ein gutes Vorbild wäre der bereits laufende Dialog für ein anderes Areal in Kleinzschocher. Dort lässt die kommunale Wohnungsgesellschaft LWB seit 30 Jahren ein 1,8 Hektar großes, früheres Rittergut am Schösserhaus als Brachfläche ruhen. Auf Drängen einer örtlichen Bürgerinitiative und von Stadträten lief jüngst ein städtebaulicher Wettbewerb an, der die Wünsche der LWB und der Bürger vor Ort zu einem Plan vereinen soll.

Die Karte zeigt jenen Bereich grün, auf dem der Verein „Freundeskreis Jahrtausendfeld“ ab Oktober ein rund 2000 Quadratmeter großes Teilstück nutzen will. Geplant sind unter anderem Hochbeete und ein oder zwei Volleyballplätze. Quelle: Patrick Moyé

Das Jahrtausendfeld in Lindenau sei im Flächennutzungsplan als „Fläche für Gemeinbedarf (Schule/Bildung)“ dargestellt, so Külow weiter. „Diese Zielstellung ist zu überprüfen, denn selbst das angedachte Projekt einer weiterführenden Schule würde nur eine Teilfläche einnehmen.“ Zu klären seien viele Fragen – unter anderem die angemessene Dichte einer künftigen Bebauung, eine sinnvolle Nutzungsmischung und der Erhalt stadtökologischer Funktionen. „Welcher Grünflächenanteil ist sinnvoll? Inwieweit sind ein öffentlicher Charakter und Durchwegungen anzustreben? Welche Rolle spielen die wohnungspolitischen Ziele der Stadt?“ Das alles lasse sich am besten mit einem Bebauungsplanverfahren klären, argumentiert Külow.

Kaufverhandlungen zwischen TLG und Stadt erfolglos

Das teilweise bewachsene Areal gehörte einst zur Landmaschinenfabrik Rudolph Sack und deren DDR-Nachfolger VEB Bodenbearbeitungsgeräte. In den 1990-Jahren ließ die Treuhand-Nachfolgerin TLG die Fabrikgebäude abreißen. Der Name Jahrtausendfeld leitet sich von einer Kunstaktion zum Expo-Jahr 2000 ab. Auf Initiative der Schaubühne Lindenfels um René Reinhardt wurde dann mehrere Jahre lang Roggen gesät und geerntet. Nachdem Kaufverhandlungen zwischen der TLG und der Stadt Leipzig erfolglos blieben, griff die private Leipziger Stadtbau AG zu.

Auf Nachfrage zeigte sich die Leipziger Stadtbau AG vom aktuellen Vorstoß der Linken überrascht. „Auf Einladung der Stadt hatten wir uns mit dieser Fläche Ende 2018 an einer Ausschreibung zum Bau eines fünfzügigen Gymnasiums mit Drei-Feld-Sporthalle beteiligt“, erklärte das Unternehmen. „Das Verfahren ist bis heute nicht abgeschlossen und wir gehen davon aus, dass die Stadt Leipzig weiter an der Ausschreibung festhält.“

Eigentümer hofft auf Entscheidung für Schulstandort

Die Stadtbau AG hoffe noch immer auf eine Entscheidung zugunsten des Schulstandortes, würde diesen dann gern um weitere Wohn- und Gewerbebebauungen ergänzen. „Planungsrechtlich erfolgt die Beurteilung aktuell nach Paragraf 34 Baugesetzbuch.“ Demnach muss sich ein Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung und der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. „Dann kann es ohne ein Bauleitverfahren umgesetzt werden, das durchaus drei bis fünf Jahre dauern kann.“

Linken-Stadtrat Volker Külow setzt sich dafür ein, die „wertvolle Brachfläche im Leipziger Westen kooperativ mit der Stadtgesellschaft zu entwickeln“. Dazu solle im Jahr 2021 ein Dialogverfahren mit der Bürgerschaft beginnen und im Anschluss ein Bebauungsplan-Verfahren eingeleitet werden, heißt es in einem neuen Stadtratsantrag seiner Fraktion. Quelle: LVZ-Archiv

Offen zeigte sich der Eigentümer für Zwischennutzungen auf dem Gelände. „Damit dabei alles in geordneten Bahnen läuft und es nicht wie in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden von Anwohnern gibt, brauchen wir dafür aber eine vertragliche Grundlage mit einem festen Ansprechpartner, der die Verantwortung trägt.“ Aktuell gebe es wieder Kontakte zum Verein „Freundeskreis Jahrtausendfeld“ und zu einer weiteren, kulturellen Initiative, so die Stadtbau AG.

Zwischennutzung mit Hochbeeten und Volleyball-Platz

Der „Freundeskreis Jahrtausendfeld“ ist optimistisch, ab Oktober eine 2000 Quadratmeter große Teilfläche an der Karl-Heine-Straße nutzen zu können. Laut Erik Krämer vom Vorstand möchte der Verein dort ein oder zwei Volleyballfelder errichten, auch Platz für Hochbeete, Urban Gardening, Sozialarbeit, Workshops und nicht-kommerzielle Veranstaltungen schaffen. Eine große Hundewiese gehöre ebenfalls zu den Zielen des Vereins. „In unserem Bemühen für einen Nutzungsvertrag wurden wir sehr von den Linken und Die Partei unterstützt“, berichtet Krämer. Die Teilfläche sei von der Stadtbau AG auch als eine Art Test gedacht. „Wenn es dort gut läuft, könnten wir später weitere Teilflächen zur Nutzung erhalten.“

Der 2019 gegründete „Freundeskreis Jahrtausendfeld“ unterstütze es, wenn auf dem Areal zum Beispiel eine Schule und auch Wohnungen entstehen. „Daneben bliebe immer noch Platz für Freiräume“, meint Krämer. Bevor es soweit ist, müsste das Gelände aber durch den Eigentümer erstmal auf Altlasten untersucht und diese beseitigt werden. „Es kann also noch dauern, bevor hier was passiert. Bis dahin sollte das Feld nicht nur brach liegen.“

