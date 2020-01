Neue Liebeserklärung an Kleinzschocher

Leipzig

Vor gut zehn Jahren hat sie schon einmal in einem Buch einen Spaziergang durch „ihr Zschocher“ mit persönlichen Erinnerungen veröffentlicht. Nun hat Christine Arendt, die in ihrem Ortsteil tief verwurzelt ist und noch viele ältere Einwohner kennt, nachgelegt. „Unser Kleinzschocher. Lebensbilder und Überlieferungen“ heißt ihr vom Verein Pro Leipzig herausgegebenes neues Buch.

Brotwagen im Hof der Bäckerei Emil Oehm mit drei Kindern der Familie um 1914. Quelle: Pro Leipzig

Weit über 20 „Zschochersche“ helfen ihr dabei, die beispielsweise über Bombennächte und die schweren Zeiten nach dem Krieg berichten. Aber es gibt auch viele schöne Erinnerungen wie jene des nach Australien ausgewanderten Rolf Sieber, dessen Vater eine Malerwerkstatt in der Bahnhofsstraße hatte und der nach wie vor Heimweh nach Kleinzschocher hat. Reich bebildert bietet das Buch eine unterhaltsame Lektüre für alle, die sich gerne daran erinnern wollen, wo der Bäcker oder der Friseur der Kindheit sein Geschäft hatte. Etwa an die Oehms in der Windorfer Straße oder den Friseur Willy Mätzschker, der ein Sohn des Eigentümers von „ Mätzschkers Festsäle“ war. Erinnert wird an viele besondere Geschäfte, Restaurants oder Handwerker. Das geht hin bis zum „Elstertal“ in der Rödelstraße, die sich genaugenommen auf Schleußiger Flur befand.

Zerstörter Dachboden nach Luftangriff 1944. Quelle: Pro Leipzig

Stern-Faltboote, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus beliebt waren, wurden beispielsweise einst in der Werkstatt Thiele gebaut, die in der Windorfer Straße 72 und der angrenzenden Schwartzestraße (heute: Don Giovanni) beheimatet war. Die Boote wurden in die Schweiz und nach Frankreich exportiert. Im Jahre 1963, so erfährt der Leser, wurde 800 Boote in dieser Werkstatt produziert, Die Firma wurde nach der Zwangsverstaatlichung im Jahre 1972 schließlich zum VEB Leipziger Faltbootbau.

Das Cover des Buches. Quelle: Pro Leipzig

Der letzte Kohlemann von Kleinzschocher, Hendrik Ebert, kommt ebenso zu Wort wie der inzwischen verstorbene Kabarettist und Moderator Manfred Uhlig, mit dem der Leser über den „ Broadway von Zschocher“ laufen kann. Gemeint ist die Dieskaustraße. Wer das Buch liest, trifft auf das Original „Lollo“ sowie den Gaslaternen-Anzünder und erfährt, was einen Milchladen mit dem Schlossgärtner verbindet.

Gute Seele der Taborkirche

Natürlich werden auch die Geschichten von heute erzählt. Dazu gehört die erfolgreiche Arbeit in der Taborgemeinde bei der Sanierung der Kirche rund um ihre gute Seele Hartmut Kirchhof sowie die Triathlon-Biografie des „Radwelt“-Betreibers Sven Bemmann.

Christine Arendts Buch „Unser Kleinzschocher. Lebensbilder und Überlieferungen“ gibt es bei Pro Leipzig in der Waldstraße 19 sowie im Buchhandel. Es kostet 15 Euro.

Von Mathias Orbeck