Neue Linie im Leipziger Auwald saniert – wird die Strecke künftig komplett asphaltiert?

Wenn es bald wieder wärmer wird, werden viele Leipzigerinnen und Leipziger über die Neue Linie staunen. Die Stadt hat die wichtigste Wegeverbindung durch den Auwald zum Cospudener See in den vergangen Monaten ausbessern lassen. Betroffen waren drei Abschnitte, vor allem das südlichste Stück vom Connewitzer Wildpark bis zum Wolfswinkel in Markkleeberg. Doch die ersten Radfahrer, die nun wieder über die insgesamt 1,6 Kilometer frisch sanierter Pisten düsen wollen, berichten von einem deutlich erschwerten Vorwärtskommen. Auch gebe das frisch geschüttete Mineralgemisch den Reifen sehr leicht nach. Wahrscheinlich würden die Steinchen bald wieder neben der Fahrbahn im Unterholz landen, so ihre Vermutung.

75.000 Euro haben die jüngsten Arbeiten gekostet. Laut dem Amt für Stadtgrün und Gewässer wurden dabei zunächst Unebenheiten und Nassstellen auf der Neuen Linie beseitigt, dann die wassergebundene Wegedecke aufgearbeitet, neu profiliert und verdichtet, auch die Randstreifen angepasst. Schließlich sei in zwei Schichten ein neues Mineralgemisch von insgesamt 13 Zentimetern Höhe aufgetragen worden, das sich in einer Ruhephase von zwei Wochen verfestigen sollte.

Schlechte Erfahrungen mit bisherigen Instandsetzungen

„Die Haltbarkeit der gerade instandgesetzten Wege ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Witterung und Nutzungsdruck“, erläuterte das Amt. „Die zunehmende ganzjährige Nutzung bei jeder Wetterlage – wie aktuell auch bei aufgeweichtem Zustand – kann den Verschleiß beschleunigen.“ Bei kontinuierlicher Pflege bleibe eine wassergebundene Decke meist fünf bis zehn Jahre in gutem Zustand.

Allerdings waren die letzten Erfahrungen mit dieser Methode auf dem über weite Strecken kerzengeraden Waldweg nicht sonderlich positiv. 2019 ließ die Stadt bereits den Abschnitt vom Sportplatz der SG LVB bis zum Wildpark in ähnlicher Weise ausbessern. Danach wuchs der Buckel in der Mitte des Weges eher noch weiter in die Höhe, fielen die Seitenbereiche immer steiler ab, was kreuzgefährlich nicht nur für Radfahrer ist.

Die Neue Linie wird immer stärker genutzt

Einigkeit besteht darin, dass die Ursache für die Probleme in der immer stärkeren Nutzung der Neuen Linie liegt. Auch im Winter erfreue sich die (mit wenigen Ausnahmen autofreie) Piste mittlerweile großer Beliebtheit, um zu den Freizeitangeboten und Seen im Südraum zu gelangen, betont Robert Strehler, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Leipzig. „Wir fordern schon lange ganz klar, die Neue Linie durchgehend zu asphaltieren. Außerdem muss sie ins Radhauptnetz der Stadt Leipzig aufgenommen werden, um dafür eine vernünftige Planung zu erstellen.“ Es sei auf Dauer die sicherste Lösung für alle Verkehrsteilnehmer. „Schließlich sind auch die Wege im Kees’schen Park und rings um den Cospudener See asphaltiert.“

Bei Jürgen Kasek, dem verkehrspolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion, schlagen bei dem Thema hingegen zwei Herzen in der Brust. „Es gibt für beide Varianten gute Argumente und da meine ich noch nicht mal die ökologischen Aspekte“, sagt Kasek. Auch unter einer Asphalt-Schicht ließen sich Versickerungssysteme anbringen, die einer wassergebundenen Wegedecke kaum nachstehen. „Ich bin selbst leidenschaftlicher Radfahrer, sehe aber auch die möglichen Gefahren, die sich durch eine asphaltierte Linie ergeben könnten.“ Auf der ganzen Strecke und insbesondere rings um das Wildschwein-Gehege vom Wildpark seien auch viele Familien mit kleinen Kindern oder betagte Senioren unterwegs. Um sie zu schützen, dürfe die Linie nicht zur Rennstrecke für Schnellradler werden. „Das Für und Wider ist da noch nicht zu Ende diskutiert“, meint Kasek.

Teile der Neuen Linie gehören nicht Leipzig, sondern dem Freistaat Sachsen

Zeit dafür wäre schon länger gewesen. 2019 hatte der Stadtrat gleich zwei Beschlüsse zur Neuen Linie gefasst, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Auf Antrag der Linken-Fraktion wurde festgelegt, dass der Schnellweg durch die Aue bis 31. März 2020 durchgehend zu asphaltieren ist. Zugleich wurde einem Änderungsantrag vom Stadtbezirksbeirat Süd zugestimmt, laut dem die Linie eine „sandgeschlämmte Schotterdecke“ erhalten soll, welche ab 2021 auch regelmäßig zu pflegen sei.

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer legte seinerzeit dar, dass Teile der Neuen Linie gar nicht der Stadt Leipzig gehörten, sondern dem Freistaat Sachsen – das gelte insbesondere für die Bereiche nahe der Pleiße und anderer Gewässerlinien. Vor einer Asphaltierung müssten zunächst auch „umfängliche naturschutz- und wasserrechtliche Rahmenbedingungen“ geprüft werden. Offenbar ist dieser Prozess bis Anfang 2022 noch nicht auf die Zielgerade gerollt. Auf die Frage, was die Vor- und Nachteile einer Asphaltdecke wären, teilte das Amt jetzt knapp mit: „Dazu gibt es noch keine abschließende Entscheidung.“

