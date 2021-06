Neue Messebrücke in Leipzig kurz nach Freigabe mit Graffiti beschmiert

Leipzig

Für über 35.000 Euro könnte man einen neuen Kleinbus kaufen und das Fahrzeug einem gemeinnützigen Verein in Leipzig schenken. Oder viele Bäume pflanzen. Oder irgend etwas anderes Sinnvolles damit tun. Über 35.000 Euro hat jetzt schon das Graffiti-Problem bei einer neuen Brücke an der Alten Messe gekostet. Und das ist erst der Anfang, denn das am 1. Juni eröffnete Bauwerk ist nun schon wieder mit eher hässlichen Krakeln besprüht.

Kein Verständnis dafür hat Adrian Reutler. „Es ist für alle Beteiligten – Handwerker, Planer, Bürger und Kommune – unerträglich, wenn die geleistete Arbeit so gering geschätzt wird“, findet der Leipziger Architekt. Sein Büro DNR hatte die 64 Meter lange und 18,13 Meter breite Brücke entworfen. „Es wird in diesem Zusammenhang ja nur von Sachbeschädigung gesprochen, aber alle Berufskollegen und an Architektur Interessierte sehen darin weit mehr“, sagt er.

Architekt fürchtet um Leipziger Baukultur

Bei dem rund sieben Millionen Euro teuren Neubau am Wilhelm-Külz-Park (weitere drei Millionen verschlang der Abriss der historischen Vorgängerbrücke von 1913) seien hochwertige Materialien und Oberflächen zum Einsatz gekommen. Reutler verweist bei den wilden Graffiti auf ein generelles Problem, das indirekt großen Teilen des Stadtbildes schade. „Wie soll man sich für die Baukultur engagieren, wenn man als Antwort seitens der Ausführenden und öffentlichen Auftraggeber in der Regel die Aussage erhält: Das lohnt sich sowieso nicht, wird doch eh alles verschmiert.“

Im konkreten Fall hatten die Beteiligten eine Menge versucht, damit die modern geschwungene Brücke auch elegant wirken kann. Die Baustelle wurde seit Dezember 2020 rund um die Uhr durch ein „BauWatch-Video-Überwachungssystem“ sondiert, teilt das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) auf Nachfrage mit. Kosten allein dafür: etwa 12.500 Euro netto. Diesen Betrag teilte sich die Stadt als Bauherr mit der ausführenden Firma Glass Ingenieurbau Leipzig.

Privates Sicherheitsunternehmen hielt nachts Wache

Eine Woche vor der Brücken-Eröffnung wurden große Teile der Baustellen-Einrichtung demontiert – damit auch die Kameras. Nun hielt ein privates Sicherheitsunternehmen nachts Wache. Kosten: 2.500 Euro netto. Zum Beispiel stand am Samstagabend ein dunkles Auto einsam im abgesperrten Baustellen-Bereich. Dessen aufgeblendete Scheinwerfer strahlten stundenlang direkt auf die Brücke. Als ein LVZ-Reporter sich dort ein Bild machen wollte, stieg sofort eine Frau in Uniform aus und fragte höflich, aber bestimmt: „Was suchen Sie denn hier?“

Mit der Verkehrsfreigabe am 1. Juni wurde die Überwachung eingestellt. Zwei Tage später prangten nicht nur an den Brüstungen vor den Stahlgeländern, sondern auch an den V-förmigen Brückenpfeilern und an den ebenfalls schräg gestellten Sichtbeton-Widerlagerwänden (neben den Gleisen) jede Menge Krakeleien.

Dabei hatte das VTA auf den erreichbaren Betonoberflächen ein Anti-Graffiti-Schutzsystem auftragen lassen, das von der Bundesanstalt für Straßenwesen empfohlen wird. Kosten: 4900 Euro netto. Vor der Fertigstellung wurden alle Schmierereien weggeschrubbt, die während der Bauzeit entstanden sind. Kosten dafür: nochmals rund 10.000 Euro netto. Das Schutzsystem muss deshalb nun im Anschluss teilweise neu aufgetragen werden. Dies führe „wahrscheinlich zu weiteren, bisher noch unbezifferten Mehrkosten“, erklärt das Amt.

Sprühlack gibt es ab 3 Euro ohne Altersbeschränkung

Insgesamt wurden allein an dieser einen Baustelle also schon mindestens 29.900 Euro plus 5681 Euro Mehrwertsteuer fällig. Und die Summe wird weiter steigen – nur weil synthetische Farbsprühlacke in Deutschland sehr billig (ab 3 Euro) und ohne Altersbeschränkung frei verkäuflich sind. Über die Gefahren für Gesundheit, Natur und Klima durch die leicht entzündbaren Aerosole wird selten öffentlich diskutiert. Ebenso wenig über die Umweltschäden durch chemische Mittel, die anschließend zur Beseitigung wilder Graffiti eingesetzt werden.

Kommunale Liegenschaften und Gebäude reinigt die Stadt „regelmäßig von illegalen Graffiti und Farbschmierereien“, heißt es in einer Stellungnahme vom Amt für Jugend und Familie. „Die Entfernung erfolgt durch Fachfirmen und seit 2020 auch durch ein stadteigenes Reinigungsteam mit einem finanziellen Umfang von 268.000 Euro.“ Der Einsatz führe aber nur manchmal zum Erfolg. „Nicht selten sind bereits nach kurzer Zeit neue Verunreinigungen am gleichen Objekt festzustellen.“

„Koordinierungsstelle“ bekommt Geld für Prävention

Aufforderungen zur Reinigung privater Häuser dürfen die Behörden nur aussprechen, wenn das Gesprühte strafrechtlich relevante Inhalte zeigt. Weil frühere Konzepte nicht zu einer Verringerung illegaler Graffiti im Leipziger Stadtbild geführt hätten, setze das Rathaus nun zusätzlich auch verstärkt auf Prävention. Die „Koordinierungsstelle Graffiti“ wechselte dafür vom Ordnungsamt zum Amt für Jugend und Familie. Seit 2019 erhält sie für ihre Präventionsprojekte sogenannte Sachmittel: 100.000 Euro im Jahr.

