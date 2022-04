Leipzig

Noch sind die Bauarbeiten gar nicht richtig gestartet. In der Neuen Nikolaischule wird ab Juni ein zweigeschossiges Interimsgebäude in Containerbauweise auf dem Schulhof aufgestellt, das vom neuen Schuljahr an genutzt wird. Grund: Das ehrwürdige Schulhaus in der Schönbachstraße soll erweitert werden, um künftig für mindestens 900 Schülerinnen und Schüler Platz zu haben. Zu diesem Zweck muss ein drittes Treppenhaus eingebaut werden, wie es Auflagen zum Brandschutz festlegen. Bis jetzt reichte eine temporäre Rettungstreppe als zusätzlicher Fluchtweg aus.

Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb

Vorbereitende Arbeiten für die geplanten Modernisierungen haben bereits stattgefunden. Da die mit Lärm und Einschränkungen, auch auf dem Schulhof verbunden waren, hat sich ein Lehrer, der anonym bleiben will, an die LVZ gewandt. Einzelne Kollegen hätten bereits mit Kündigung gedroht, sagt er. Schulleiter Heiner Wulfert hält die Vorwürfe für übertrieben. „Wir wollten die Schule während der Bauarbeiten auslagern, dafür sieht der Schulträger allerdings keine Möglichkeit“, sagt Wulfert, der auch ein Informationsschreiben an alle Eltern geschickt hat. Deshalb müssten die Arbeiten bei laufendem Betrieb stattfinden. Die Vorbereitungen seien erst einmal vorbei. Weder von Eltern noch von Schülern habe es Beschwerden bei ihm gegeben, sagt der Pädagoge. Sein Ziel sei es, alle Erschwernisse und Belastungen des Schulalltages bei künftigen Arbeiten auf ein Mindestmaß zu reduzieren sowie den Bauablauf zu optimieren.

Schallschutzwände im Mitteltrakt

Was ist geplant? Ende Mai wird über den Hinterhof der Schule die künftige Baustelle eingerichtet, damit in den Sommerferien die notwendige Entkernung jener Räume beginnen kann, die für das zusätzliche Treppenhaus weichen müssen. Bis zum neuen Schuljahr sind dann im Mitteltrakt auf jeder Etage Lärm- und Schallschutzwände aufgestellt – bis Schuljahresende 2022/23 soll das Treppenhaus fertig sein. Der Containerbau ist Ersatz für acht Unterrichtsräume, die direkt an der Baustelle liegen und während der Arbeiten nicht genutzt werden können. Anschließend werden sie renoviert, weitere acht Vorbereitungsräume eingerichtet, die Schulbibliothek sowie das Sekretariat verlagert, die restlichen Treppenhäuser erneuert. Die Arbeiten sollen bis Februar 2024 dauern. Die Stadt nutzt die Bauarbeiten, um die Datenverkabelung für die Bereitstellung zukunftsorientierter Schulangebote umzusetzen, heißt es im Schulamt.

Ein Aufzug ist vorerst nicht vorgesehen

Versprochen wurde dem Gymnasium ein Aufzug, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Der ist derzeit allerdings vom Tisch. „Der Einbau eines Aufzuges wurde geprüft und grundsätzlich für möglich befunden. Er wird jedoch nicht im Rahmen dieses Vorhabens realisiert, könnte aber unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden“, so Patricia Ritter vom Schulamt auf Nachfrage.

Von Mathias Orbeck