Neue Pläne für Leipzigs Georg-Schwarz-Brücken

Der Streit über die Gestaltung der neuen Georg-Schwarz-Brücken nähert sich offenbar dem Ende zu: Die Stadtverwaltung und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) sind übereingekommen, das Brückenbauprojekt so auszulegen, dass unter ihm ein System von Radschnellwegen geschaffen werden kann. Dadurch werden die geplanten Konstruktionen allerdings größer und teurer. Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch über die Planänderung.

So sehen die bisherigen Pläne für die beiden Georg-Schwarz-Brücken aus. An der Platzverteilung auf den Brücken soll sich nichts ändern, aber unter den Konstruktionen soll eine neue Hauptradroute entstehen. Dafür müssen unter anderem Stützenweiten-Erweiterungen für 2,4 Millionen Euro vorgenommen werden. Quelle: Verkehrs- und Tiefbauamt Stadt Leipzig; Ralf-Michael Göhner

Prognose: Autoverkehr wächst deutlich

Noch vor zweieinhalb Jahren hatte der Umweltbund Ökolöwe das Brückenbauprojekt bereits als „monströs“ kritisiert. Leipzigs Verkehrsplaner würden „ein überteuertes Autobahnkreuz mitten in der Stadt“ errichten wollen, hieß es damals. Diese Pläne müssten „gestoppt und gestutzt“ werden (die LVZ berichtete). Jetzt wird das Großprojekt noch „monströser“. Denn für Leipzigs Verkehrsplaner sind die Brückenkonstruktionen Bestandteil des sogenannten Mittleren Rings Nordwest, der möglichst viel Autoverkehr aufnehmen soll, um Wohngebiete zu entlasten. Modellrechnungen haben ergeben, dass aus den heute dort täglich verkehrenden rund 15 000 Fahrzeugen im Jahr 2025 bis zu 22 900 Fahrzeuge werden. Auch die aktuell im Zehn-Minuten-Takt eintreffende Straßenbahnlinie 7 werde dann wahrscheinlich noch häufiger fahren, so die Prognose.

Vier Routen werden verknüpft

Aufgrund der Kritiken des Umweltbundes und des Fahrradfahrerclubs sollen die Baupläne jetzt so überarbeit werden, dass unter den Brückbauwerken entlang der Bahn eine neue Hauptradroute entstehen kann. Denn im Bereich Am Ritterschlößchen/ Gustav-Esche-Straße sollen einmal vier Routen aufeinandertreffen, die den Radverkehr aus den Ortsteilen Wahren, Möckern, Gohlis, Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg verknüpfen. Von diesem wichtigen Knoten soll dann „bahnparallel und mit einer Führung unterhalb der Georg-Schwarz-Brücke eine direkte, straßenunabhängige Anbindung von Grünau, Burghausen-Rückmarsdorf sowie den Lindenauer Hafen und den Saale-Elster-Kanal geschaffen werden“, ist in den Plänen zu lesen. Optional bestehe auch noch die Möglichkeit, auf einer ehemaligen Bahntrasse in Richtung Burghausen eine weitere Radverkehrsverbindung zu etablieren und perspektivisch zwei Routen in einer Nordwest-Spange zu verknüpfen, heißt es.

Fast 3,5 Millionen Euro Mehrkosten

Diese zukünftigen, planerisch noch zu entwickelnden Radverbindungen sollen jetzt beim Bau der neuen Georg-Schwarz-Brücken berücksichtigt werden – wodurch die Kosten des ursprünglich mit 50,1 Millionen Euro bezifferten Großprojekts noch weiter in die Höhe getrieben werden. So werden nun für zusätzliche Planungsleistungen weitere 375 000 Euro benötigt. Weil im Bauwerksbereich bereits eine Wegeverbindung entlang der Bahnanlagen als Geh- und Radweg in die Planungen integriert wird, werden weitere 802 000 Euro erforderlich. Und weil durch die Planänderung eine Stützenweiten-Erweiterung der Brückenkonstruktionen notwendig ist, fallen hierfür noch mal zusätzliche Kosten in Höhe von 2 396 981,30 Euro an.

Drei Jahre Bauverzug

Ob dieses Geld fließt, müssen die Stadträte am Mittwoch entscheiden. Ihr Spielraum ist allerdings eng. Denn die beiden maroden Brücken zerbröseln Leipzigs Verkehrsplanern schon seit Längerem unter den Händen. Die jüngste Brückenprüfung habe nur noch eine Restnutzungsdauer bis Ende 2023 ergeben, heißt es in der Beschlussvorlage für die Ratsversammlung. Da der Baubeginn jetzt erst für 2024 avisiert ist und die vollständige Außerbetriebnahme der Bauwerke im Jahr 2026 erfolgen soll, sind ohnehin schon teure Ertüchtigungen vonnöten, sollen die beiden Brücken nicht vorzeitig gesperrt werden. „Eine dauerhafte Ertüchtigung ist aufgrund der Konstruktion und des vorhandenen Schadensbilds unmöglich“, betonen die Experten in ihrer Ratsvorlage. Und: „Eine dauerhafte Unterbrechung durch den vorzeitigen Ausfall des Bauwerks hätte massive nachteilige Veränderungen des Verkehrsgeschehens zur Folge, insbesondere durch fehlende alternative Umleitungsstrecken im nahräumlichen Verkehrsgebiet.“

Vor zweieinhalb Jahren hieß es noch, dass das Großprojekt „spätestens 2021“ starten soll, denn die Bauzeit wurde mit fünf Jahren veranschlagt. Aktuell ist im Technischen Rathaus davon die Rede, dass die neuen Brücken im Jahr 2030 fertig sein sollen.

