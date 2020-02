Neue Polizeiverordnung beschlossen – Leipzig verbietet Einweggrills auf Grünflächen

Leipzig

Die Stadt Leipzig regelt den Schutz der Nachtruhe neu. In der Zeit von 22 bis 6 Uhr sind alle Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, die Nachtruhe erheblich zu stören. Das steht in der neuen Polizeiverordnung, die der Stadtrat am Mittwochabend mit 49 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme sowie 13 Enthaltungen beschlossen hat. „Wir müssen darauf achten, dass alle Punkte den bestehenden Gesetzen entsprechen“, betonte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) vorab. Bevor sie in Kraft tritt, müsse die Polizeiverordnung der Rechtsaufsicht zu Genehmigung vorgelegt worden.

Die Neuregelung war nötig geworden, da die alte Polizeiverordnung nur bis zum 31. Dezember 2019 Gültigkeit hatte und nach zehn Jahren von Rechts wegen außer Kraft getreten war. Der Beschluss über die Neuauflage scheiterte im Januar, da die Fraktionen umfangreiche Korrekturen und Nachjustierungen wollten (die LVZ berichtete).

Entkriminalisierung Obdachloser gefordert

Die Linken forderten beispielsweise, dass der Passus zum „Nächtigen und Lagern auf öffentlichen Flächen“ gestrichen wird, um eine daraus folgende Kriminalisierung wohnungsloser Menschen zu verhindern. Obdachlosigkeit sei nicht zwingend eine freie Entscheidung, sondern vielmehr das Ergebnis der Gesellschaft. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, endlich die Schwächsten unserer Gesellschaft zu entkriminalisieren“, sagte Oliver Gebhardt (Linke). Wichtig sei, in der Verordnung „eine klare, progressive und zukunftsgewandte Sprache zu verwenden“. Christina März ( SPD): „Obdachlosigkeit ist kein selbstgewähltes Schicksal. Ein Schlafsack auf einer Parkbank sollte nicht zu einem Bescheid der Ordnungsbehörde führen, sondern unser soziales Netzwerk in Gang setzen.“

Wegwerfen von Müll wird geahndet

Das Wegwerfen von Müll wie Zigarettenstummeln und Verpackungsmaterial soll ebenfalls geahndet werden – dafür haben sich die Grünen stark gemacht. Einweggrills sowie Grills, die unmittelbar auf dem Boden stehen, sollen auf Grünflächen grundsätzlich verboten werden. „Grills, die den Rasen verbrennen, sind tatsächlich ein großes Problem“, erklärte Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek. Aggressives Betteln hingegen stelle bereits jetzt eine Nötigung dar und könne laut Gesetz geahndet werden. Deshalb müsse dieser Passus nicht extra in die neue Polizeiverordnung hinein.

Es gibt aber auch Aufgaben für die Stadt zu lösen: „Wir sind uns einig, dass Urinieren im öffentlichen Raum sicherlich kein erwünschtes Verhalten ist“, nannte Christina März ( SPD) ein Beispiel. Um dies einzudämmen, müsse die Stadt allerdings mehr Toiletten vorhalten. Norman Volger (Grüne) mahnte an, in Bezug auf Brunnen Begriffe wie Baden exakter zu definieren.

Hunde müssen Maulkorb in Menschenmengen tragen

„Es ist uns zu albern, zu diskutieren, ob ich meine Hand in den Brunnen halten darf“, entgegnete Christian Kriegel ( AfD). Es sei klar, dass das Baden von Menschen und Tieren in Springbrunnen und Wasserspielen nicht gestattet sei. Die Grünen konnten sich mit ihrem Vorstoß, das Abbrennen von Pyrotechnik in Parks und Grünanlagen ganzjährig zu verbieten, nicht durchsetzen.

Änderungen gibt es auch für Hundebesitzer: So soll es künftig verboten werden, neben öffentlich zugänglichen Spiel- nun auch Sportplätze mit Hunden zu betreten. Vorgeschrieben wird künftig, dass Hunde in größeren Menschenansammlungen einen Maulkorb tragen sollen.

Von Mathias Orbeck