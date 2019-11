Neue Preise in Leipzig: Strom und Fernwärme teurer, Gas billiger

Leipzig

Die Leipziger Stadtwerke verändern ihre Preise. Betroffen sind ab 1. Januar 2020 unter anderem Stromkunden im Tarif L-Strom.basis (Grundversorgung). Für sie steigt der Brutto-Arbeitspreis pro Kilowattstunde (kWh) von 28,19 auf 29,37 Cent. Für einen typischen Leipziger Jahresverbrauch mit 1800 kWh erhöhen sich dadurch die Kosten um rund 21 Euro brutto im Jahr.

Vier-Personen-Haushalt soll beim Gas 40 Euro im Jahr sparen

Gleichzeitig werden Kostenvorteile an Kunden in der Grundversorgung Gas weitergegeben. Dort sinkt der Brutto-Arbeitspreis je Kilowattstunde um 0,20 Cent auf 6,37 Cent. Für einen Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20 000 kWh bedeutet dies eine Einsparung von brutto 40 Euro im Jahr.

6,3 Prozent Anstieg bei der Fernwärme

Verändert wird ebenfalls zum 1. Januar 2020 der Fernwärmepreis. Er steigt für das Produkt Leipziger wärme.komfort um durchschnittlich 6,3 Prozent. Für einen Mieter in einem durchschnittlichen Mehrfamilienhaus mit einem Verbrauch von 7 000 kWh bedeutet diese Veränderung einen Anstieg um brutto 50 Euro.

Alternative zur Grundversorgung

Preisbewusste sollten einen Blick auf die Bestpreis-Angebote des Unternehmens werfen. Dort wird auch der Bestpreis-Strom zum neu platziert. Dieses Produkt ist günstiger als die Grundversorgung. Einen Preisrechner gibt es unter https://www.l.de/stadtwerke/extras/produktfinder-privatkunden.

Von Andreas Tappert