Leipzig

Von außen sieht der Vorderbau aus wie ein 90er-Jahre-Kompromiss aus Schwimmhalle und Gewandhaus. In Leipzigs glanzvolle Architektur-Geschichte wird das Objekt an der Lindenthaler Straße 61-65 nicht eingehen. Eher aber als Meilenstein für die Förderung freier Kulturschaffender und Kreativunternehmen. Am Mittw...