Musikschule - Neue Runde für Schülerkonzerte startet – Abschied für langjährige Organisatorin Seit März 1985 hat Marlis Bandel Schülerkonzerte für die jungen Leipziger organisiert. Nahezu 1,35 Millionen Schülern verhalf sie zu besonderen Konzerterlebnissen. Jetzt ist sie in den Ruhestand gewechselt.

Marlies Bandel – hier am Klavier in der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ – hat seit März 1985 Schülerkonzerte in Leipzig organisiert. Jetzt ist sie in den Ruhestand gegangen. Quelle: André Kempner