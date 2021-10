Leipzig

Die Gleisbauarbeiten auf dem Bayrischen Platz haben am Montag tausende Autofahrer kalt getroffen. Weil auf dem Platz die Überfahrt von Norden in Richtung Südvorstadt gekappt wurde, reichte der Rückstau bis in die Prager Straße. Am Nachmittag versuchten Autofahrer über die Kurt-Eisner-Straße in die Südvorstadt zu gelangen. Die Folge: Auch dort bildeten sich im Bereich der Semmelweisbrücke Staus.

Wer über die Windmühlenstraße auf den Bayrischen Platz zufährt, hat noch Glück: Er kann zwar nicht mehr alle vier Fahrspuren nutzen, aber immerhin noch eine Geradeausspur in die Straße des 18. Oktober und eine Rechtsabbiegespur in Richtung Arthur-Hoffmann-Straße. Doch auch wer nach rechts abbiegt, hat schlechte Karten: Zeitgleich mit dem Bayrischen Platz haben Leipzigs Verkehrsplaner auch diese Trasse zwischen Hohe Straße und Körnerstraße in beide Richtungen gesperrt – inklusive aller Kreuzungsbereiche. Die Folge: Viel Schleichverkehr quält sich über Parallelstraßen wie die Kohlen-, Bernhard-Göring- und Karl-Liebknecht-Straße.

Auch für die Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe geht am Bayrischen Platz nichts mehr: Die zentrale Haltestelle ist außer Betrieb. Quelle: Christian Modla

Autofahrer, die über die Straße des 18. Oktober anrollen, können auch nur noch geradeaus in die Windmühlen- und rechts in die Nürnberger Straße abbiegen – wer über die Kreuzung nach links in Richtung Südvorstadt fährt, landet an einem Bauzaun, hinter dem die Leipziger Verkehrsbetriebe ihre Gleise aufbrechen.

Am schlimmsten erwischte es am Montag die Fahrzeugführer, die über die Nürnberger Straße auf die Kreuzung zurollten: Sie können nur noch einspurig in die Windmühlenstraße abbiegen – weshalb sich der Verkehr bis in die Prager Straße staute.

Auch LVB-Fahrgäste erlebten böse Überraschungen. Denn wegen des Gleisbaus auf dem Bayrischen Platz sind die Straßenbahnlinien 2 und 10 nicht im Einsatz und werden durch die Bau-Buslinie 32 (Grünau-Süd – Wahren) ersetzt. Auch die Straßenbahnline 9 ist nicht im Einsatz und wird durch die Bau-Buslinie 34 (Thekla – S-Bahnhof Plagwitz) ersetzt. Die Straßenbahnline 16 verkehrt zwischen Augustusplatz und Triftweg über Wilhelm-Leuschner-Platz, Karl-Liebknecht-Straße, Connewitzer Kreuz, Wiedebachplatz und Arno-Nitzsche-Straße bis zur Meusdorfer Straße – als Ersatz für die Straßenbahnline 10.

Bis zum 8. November sollen die Straßenbahngleise saniert sein. Quelle: Christian Modla

Schienenersatzverkehr (SEV 16) fährt zwischen Roßplatz und S-Bahnhof Connewitz über Windmühlen-, Philipp-Rosenthal-, Zwickauer und Liechtensteinstraße. „Wir hatten am Montag besonders auf der Buslinie 60 Verspätungen von 15 bis 30 Minuten“, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf LVZ-Anfrage. Auslöser seien Staus auf der Karl-Liebknecht-Straße gewesen, die durch die Arbeiten am Bayrischen Platz entstanden sind. „Für die nächsten Tage erwarten wir hier aber eine Entspannung.“

Die Arbeiten auf dem Bayrischen Platz und in der Arthur-Hoffmann-Straße dauern noch bis zum 8. November. Zum 1. November soll es Veränderungen im Schienenersatzverkehr geben.

Von Andreas Tappert