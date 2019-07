Leipzig

Ab kommendem Montag wird der Gerichtsweg in Leipzig Zentrum-Südost in südlicher Richtung gesperrt. Wie das Vekehrs- und Tiefbauamt am Dienstag mitteilte, müsse der Belag auf dem Abschnitt von Dresdner bis Prager Straße erneuert werden. Die Arbeiten und die Sperrung sollen bis zum 2. August andauern.

Autofahrer werden in dieser Zeit über die parallel verlaufende Spohrstraße und den Gutenbergplatz auf die Prager Straße umgeleitet. Der Täubchenweg, vom Johannisplatz kommend, endet dann kurz vor der Kreuzung Spohrstraße als Sackgasse. In nördlicher Richtung bleibt der Gerichtsweg offen.

Die Erneuerung sei nötig, da der Belag auf dem stark befahrenen Abschnitt verschlissen sei, heißt es. Durch Risse dringe Feuchtigkeit ein, die zu weiteren Schäden führen. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 170.000 Euro, der Freistaat Sachsen übernimmt etwa 90 Prozent davon.

Auch im Norden des Leipziger Zentrums wird aktuell gebaut – dort sorgt eine Baustelle seit Anfang des Monats für zahlreiche lange Staus. Ende August soll dort eine mehrtägige Vollsperrung erfolgen.

Von CN