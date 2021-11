Leipzig

Leipzig bekommt 32 neue Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer der NS-Diktatur. Sie würden an diesem Mittwoch an zehn Standorten von Projektinitiator Gunter Demnig verlegt, teilte die Leipziger Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine am Montag mit. Bisher gibt es 583 Stolpersteine an 210 Orten in Leipzig.

Die Erinnerungsmale in Form von Messingplatten liegen im Gehweg vor den ehemaligen Wohnorten verfolgter und ermordeter Menschen. Sie werden durch Spenden finanziert. Die Gedenk-Initiative geht auf den Künstler Gunter Demnig zurück, der 1992 die ersten der quadratischen kleinen Mahnmale verlegte.

Hier werden die neuen Stolpersteine verlegt Am 3. November werden 32 Stolpersteine an 10 Standorten in Leipzig verlegt. 9.00 Uhr: Christianstr. 19 - vier Steine für die Familie Frank 9.30 Uhr: Tschaikowskistr. 25 - fünf Steine für die Familie Kaplan / Herzberg 10.00 Uhr: Brühl 5B - vier Steine für die Familie Herzberg 10.30 Uhr: Eisenbahnstr. 21 - fünf Steine für die Familie Potoker 11.00 Uhr: Paul-Gruner-Str.34 - ein Stein für Israel Dejong 11.30 Uhr: Bornaische Str. 4/6 - zwei Steine für die Eheleute Jonas 13.30 Uhr: Petersteinweg 15 - fünf Steine für die Familie Mittelmann 14.30 Uhr: Simsonstr. 2 - ein Stein für Anna Jaffe 14.30 Uhr: Käthe-Kollwitz-Str. 33 (Haltestelle) - ein Stein für Elfriede Maurer 15.00 Uhr: Ferdinand-Rhode-Str. 28 - vier Steine für die Familie Jolowicz Quelle: Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine Leipzig

