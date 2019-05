Leipzig

„Ich hoffe sehr, dass irgendwann Kinder die Namen auf den Steinen lesen. Dass sie anfangen, ihren Eltern Fragen zu stellen. Dass sie von ihnen wissen wollen, wer diese Leute waren.“ Craig Kalter ringt sichtlich um Fassung, während er vor den fünf neu gesetzten Stolpersteinen in der Pfaffendorfer Straße 52 steht. Bis zu seiner Abschiebung nach Krakau im Zuge der sogenannten Polenaktion im Jahr 1938 lebte hier der Kaufmann und Textilhändler Oskar Kalter zusammen mit seiner Frau Klara und den drei Söhnen. Nur zwei von ihnen, Herbert und Joachim, der Vater Craig Kalters und seiner Schwester Cheryl, überlebten den Holocaust.

„Die Gestapo klopfte an die Tür“

Insgesamt sind es 32 Stolpersteine, die der Kölner Bildhauer Gunter Demnig am Montag in Leipzig verlegt. Allein 24 von ihnen gelten der Großfamilie Kalter, die einst als Teil der jüdischen Gemeinschaft im Waldstraßenviertel zu Hause war und während des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurde. 14 der heute noch lebenden Angehörigen wohnen auf Einladung der Arbeitsgruppe „ Stolpersteine Leipzig“ den über den ganzen Tag verteilten Gedenk-Zeremonien bei. Zugegen sind außerdem Schüler des Leibniz-Gymnasiums und der Thomasschule, die zu den Paten des Projekts zählen. Ihnen will Craig Kalter das Grauen begreiflich machen, das sein Vater während des Naziregimes durchlebte. „In diesem Haus war es, dass die Gestapo an die Tür klopfte und der ganzen Familie sagte, sie habe zwei Tage, um ihre Sachen zu packen“, erzählt er eindrücklich und schildert dann die Jahre, die auf die Abschiebung folgten.

Erinnerung an die Familie Kalter. Quelle: André Kempner

Nach dem deutschen Überfall auf Polen wurde die Familie von der Wehrmacht eingeholt und zur Zwangsarbeit in Konzentrationslager gesteckt. Klara Kalter wurde 1942 im Alter von 42 Jahren in Belzec ermordet, ihr Mann Oskar ein Jahr später, in den Gaskammern von Auschwitz. Die Söhne Herbert und Joachim überlebten mehrere Jahre in Auschwitz, bevor sie 1945 im Winter zu Fuß nach Buchenwald geschickt wurden. Ein Marsch, der vielen ihrer Mithäftlinge das Leben kostete. Als das KZ Anfang 1945, kurz vor Kriegsende, evakuiert wurde, entging Herbert der Ermordung, indem er sich zwischen die Toten legte und dort ausharrte, bis die letzten SS-Mitglieder das Lager verlassen hatten. Zusammen mit seinem Bruder schlug er sich nach Lyon zu Verwandten durch. Der Verbleib des dritten Bruders, Manfred, ist bis heute ungeklärt.

Familienmitglieder treffen sich in Leipzig das erste Mal

„Es würde meinem Vater gefallen, dass in der Stadt, die er einst geliebt hat, an seine Familie erinnert wird“, sagt Craig Kalter. Der Vater habe nichts davon gehalten, nachfolgende Generationen für die Taten im Nationalsozialismus verantwortlich zu machen. Die Erinnerung daran, was Angst und Hass bewirken können, müsse trotzdem erhalten bleiben. Craig Kalter ist extra für die Stolpersteinverlegung aus den USA angereist, andere der Angehörigen kommen aus Israel. Zum Teil treffen sie sich in Leipzig zum ersten Mal. Unter ihnen ist auch Craigs Cousine Sonja Kalter, die 1938 als Tochter Josef Kalters, des Bruders von Oskar, noch in Deutschland geboren wurde und deren Familie in die Schweiz fliehen konnte. „Für mich ist es sehr emotional, hier zu sein“, sagt die 81-Jährige. „Aber es ist gut und wichtig, dass viele junge Leute hier sind und lernen. Sie sollen nicht vergessen.“

Von Hanna Gerwig