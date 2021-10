Ab Montag gibt es wieder neue Eingriffe in Leipzigs Hauptstraßennetz. Autofahrer müssen unter anderem mit Einschränkungen in der Elsterstraße, Franzosenallee, Richard-Lehmann-Straße, Stahmelner Allee, Zeitzer Straße/A38, Travniker und Wundtstraße rechnen. Die Details.

Die Wasserwerke sitzen in der Ludolf-Colditz-Straße in den Startlöchern. Ab Montag wird bis zum 12. November gebaut und die Fahrspur in südliche Richtung gekappt. Quelle: André Kempner