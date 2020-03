Neue Straßensperrungen in Leipzig: Hier gibt’s Verkehrsbehinderungen

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Verkehrseinschränkungen:

An der Schäferei: Vom 16. bis 27. März Vollsperrung An der Schäferei zwischen Hallesche Straße und Am Bildersaal wegen Fahrbahnsanierung, örtliche Umfahrung über Quasnitzer Weg.

Bornaische Straße 4 zwischen Liechtensteinstraße und Raschwitzer Straße: Vom 14. März bis 20. Mai Vollsperrung wegen Verlegung einer Trinkwasserleitung und Gleisbaus. Die Umleitung in beide Richtungen führt über die Wolfgang-Heinze-Straße – B 2 – Goethesteig – Matzelstraße; zusätzliche Umleitung in stadteinwärtige Richtung über Siegfriedstraße – Dürrstraße – Dankwartstraße – Zwickauer Straße.

Burgstraße zwischen Burgplatz und Ratsfreischulstraße: Vom 16. März bis 3. April Vollsperrung auch für Radfahrer wegen Straßenbaus, Umleitung über Ratsfreischulstraße, Martin-Luther-Ring, Markgrafenstraße.

Friedrich-Ebert-Straße zwischen Carl-Maria-von-Weber-Straße und Jahnallee: Vom 16. bis 20. März Sperrung der stadtauswärtigen Fahrtrichtung wegen Instandsetzung eines Weichenstellkastens. Umleitung über Käthe-Kollwitz-Straße und Marschnerstraße. Durchführung der Arbeiten zwischen 22 und 5 Uhr.

Gewandgäßchen zwischen Neumarkt und Universitätsstraße: Am 18. März Vollsperrung auch für Radfahrer. Grund: eine Hubbühne für die Reparatur eines Glasdachs.

Käthe-Kollwitz-Straße zwischen Elsterstraße und Thomasiusstraße: Vom 18. März bis 30. Mai Sperrung des stadteinwärtigen Geh- und Radweges. Eine Fußgängerlichtsignalanlage gibt es in Höhe Elsterstraße.

Mecklenburger Straße zwischen Hans-Poeche-Straße und Friedrich-List-Platz: Am 16. März von 9 bis 15.30 Uhr Fahrspurreduzierung in stadtwärtige Richtung wegen Baumpflegearbeiten.

Theklaer Straße/Eisenbahnüberführung: Vom 20. bis 24. April Vollsperrung wegen Brückenarbeiten, Umleitung in beide Richtungen über die Tauchaer Straße – Wodanstraße – Torgauer Straße – Rostocker Straße – Stöhrerstraße.

Südlicher Nikolaikirchhof zwischen Nikolaistraße und Ritterstraße: Vom 16. bis 27. März Vollsperrung auch für Radfahrer wegen FW-Trennung.

Von LVZ