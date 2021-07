Leipzig

Katzen und Kater können sogar im Sitzen schlafen, sind geheimnisvolle Wesen. Das betrifft auch die 100.000 Vertreter der dämmerungsaktiven Spezies, die laut Schätzungen der Heimtierbedarfsindustrie in Leipzig leben. Im Auftrag des Rathauses haben Rebecca Grossmann und Gerd Möbius von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig in den vergangenen drei Jahren untersucht, wie es den Tieren im Stadtgebiet geht. Das Ergebnis fällt ganz überwiegend positiv aus, resümierte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Dienstag. Hier folgen die wichtigsten Fakten aus der neuen Studie.

Zwei Drittel sind Stubentiger: Die große Mehrheit der Leipziger Katzen kennt weder Wind noch Wetter. 66 Prozent – also fast zwei Drittel – leben ausschließlich in der Wohnung. Das erfuhren die Wissenschaftler durch Fragebögen, die ein Jahr lang in 35 Leipziger Kleintierpraxen ausgelegt wurden und sich auch im Internet ausfüllen ließen. 3104 Fragebögen kamen zurück. Demnach halten sich Kätzin und Kater in Leipzig genau die Waage.

Der Tierschutzbeirat setzt sich fürs Chippen ein

700 Katzen nicht kastriert: Mit 92 Prozent liegt die Quote der kastrierten Hauskatzen in Leipzig sehr hoch. „Dennoch sind selbst unter den Freigängern vier Prozent nicht kastriert“, erläuterte Doktorandin Grossmann. „Es bedeutet, dass wir etwa 700 unkastrierte weibliche Tiere unter den Freigängern haben. Daraus könnten sich Probleme entwickeln.“

In der Leipziger Gartenstadt Altlößnig findet auch manch ein Stubentiger auf dem Balkon viel Kontakt zur Natur. Quelle: Jens Rometsch

34 Prozent der Tiere gechippt: Gut ein Drittel der gehaltenen Katzen sind mit einem reiskorngroßen Chip gekennzeichnet, allerdings nur 80 Prozent von ihnen auch in einem Haustierregister gemeldet. Wer Letzteres vergisst, dem könne bei einem Ausbüxen des Lieblings leider nicht geholfen werden, hieß es. Stadtrat Andreas Geisler (SPD), Vorsitzender des Leipziger Tierschutzbeirates und selbst vierfacher Katzenhalter, kündigte an, dass dieses Gremium dazu noch mehr Öffentlichkeitsarbeit organisieren will und sich bei Land und Bund für eine allgemeine Katzen-Chip-Pflicht einsetzt.

Ein Drittel der Tiere an Futterstellen übergewichtig

Viele Straßenkatzen übergewichtig: Um den Zustand der Streunerkatzen beurteilen zu können, beschritten die Forscher zwei Wege. Sie nahmen Kontakt zu Betreuungspersonen an fast 50 Futterstellen auf und führten dort Beobachtungen mit Wildkameras durch. Dabei konnten sie 170 Tiere filmen, von denen neun an mehreren Futterstellen speisten sowie zehn ein Halsband trugen. Außerdem werteten sie die Befunde von 204 Straßenkatzen aus, die im Studienzeitraum über das städtische Kastrationsprogramm zu Tierärzten gebracht wurden. Ergebnis: Es gab nur wenige magere, aber keine unterernährten Tiere. Die Mehrzahl wies ein optimales Körpergewicht auf. An den Futterstellen war jede dritte Katze übergewichtig, in den Praxen 22 Prozent.

Die Zahl der wild lebenden Streunerkatzen – wie hier in der Kochstraße – geht in Leipzig seit Jahren zurück. Weil in der Innenstadt immer mehr Brachflächen verschwinden, verlagern sich die Populationen mehr an den Stadtrand. Quelle: Jens Rometsch

Krankheiten ungefährlich für Menschen: Die Hälfte aller Streuner war kerngesund. Die anderen zeigten meist einen Befall mit Parasiten wie Spul- oder Bandwürmer. „Für den Menschen gefährliche Parasiten wie der Fuchsbandwurm gehörten nicht dazu“, so Forscher Möbius. Dennoch sollten normale Hygieneregeln – wie das Händewaschen bei Kleinkindern nach einem Spielplatzbesuch – auch wegen möglichem Katzenkot im Sandkasten beachtet werden. PCR-Tests in den Tierarztpraxen ergaben, dass Leipzigs Straßenkatzen am häufigsten Antikörper gegen die Erreger der Katzenseuche (16 Prozent), Katzenschnupfen (13 Prozent) und ein Corona-Virus (6 Prozent) im Blut haben. Letzteres hat nichts mit dem für Menschen gefährlichen Corona-Virus zu tun. Jedes fünfte Tier zeigte Mängel am Gebiss wie Zahnstein oder abgebrochene Zähne. Bei jeweils etwa zehn Prozent wurden Probleme an Ohren, Augen oder in der Maulhöhle festgestellt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Katzenschutzgebiete geplant: Angesichts der Lage sei es weder nötig noch rechtlich möglich, in der Messestadt Katzenschutzgebiete gemäß Paragraf 13b des Tierschutzgesetzes auszuweisen, sagte Gabriela Leupold, Leiterin des Veterinäramtes. Leipzig sei die einzige deutsche Großstadt, die seit 30 Jahren ohne Pause ein erfolgreiches Kastrationsprogramm für Streunerkatzen finanziere. Auch durch Unterstützung zweier Tierschutzvereine konnten dabei bisher 10.685 Kastrationen durchgeführt werden. Im Ergebnis sei die Zahl der wild lebenden Samtpfoten seit Langem rückläufig. Vor 30 Jahren beliefen sich Schätzungen dazu auf 20.000, heute dürfte es nur noch ein Bruchteil sein.

Von Jens Rometsch