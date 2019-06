Leipzig

Der Sitzungssaal im Neuen Rathaus ist für etwa ein Jahr für Veranstaltungen gesperrt. Die Vorbereitungen für den etwa 3,9 Millionen teuren Umbau beginnen. Deshalb wird der alte Stadtrat, der sich am 26. Juni zu seiner letzten Tagung trifft, wahrscheinlich in den benachbarten Festsaal ausweichen. Für den Umbau des Sitzungssales hat der Rat bereits im Juni 2018 den Weg freigemacht (die LVZ berichtete). Geplant ist, die alten Sitzmöbel auszutauschen, die Technik zu erneuern (vor allem mit modernen IT-Anschlüssen) und eine elektronische Abstimmungsanlage einzubauen. Von Klima bis Strom soll die gesamte Technik ersetzt werden und großteils im vollständig zu sanierenden Saalboden verschwinden.

Barrierefreie ebene für Besucher entsteht

Der denkmalgeschützte Saal wird nach dem Umbau vor allem größer, heller und freundlicher. Neu geöffnet wird er in Richtung Osten und Süden. Dafür werden die beiden Eckwände abgerissen, um derzeit verbauten Fenster in den Saal zu integrieren und mehr Fläche zu schaffen. Im Plenarbereich entstehen 148 Plätze. Neuerungen gibt es auch auf der Besucherempore: Dort ist eine barrierefreie Ebene für Rollstuhlfahrer vorgesehen, alle Sitze werden aufgearbeitet. Eine Getränkebar, wie von Piratin Ute Elisabeth Gabelmann (Fraktion Freibeuter) zur besseren Vermietung des Saales vorgeschlagen, soll es aber nicht geben. Das hatte der Rat abgelehnt. Präsidiumstische und Rednerpult sollen aufgearbeitet und als historisches Denkmal in Erinnerung an den Herbst 1989 erhalten bleiben.

An der Südostfassade des Neuen Rathauses wird nun ein Gerüst hochgezogen, um die Baustelle von außen zu bedienen und die Obere Wandelhalle zu schonen. Zuletzt hatte die Stadt den Saal Anfang der 1990er-Jahre gründlich modernisiert.

Von M.O.