 Normalerweise herrscht bei Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen ständiges Kommen und Gehen. Doch seit Donnerstag herrscht Ausnahmezustand: Patientinnen und Patienten dürfen nur noch behandelt werden, wenn sie einen tagesaktuellen negativen Corona-Test mitbringen. Der kann entweder aus einem Testzentrum stammen oder als Selbsttest gemacht werden. Die Regelung trat am 1. April in Kraft und wurde erst zwei Tage vorher bekannt.

Bei Thoralf Beier in Markkleeberg, Geschäftsführer der Landesgruppe Mitte des Verbandes Physikalische Therapie (VPT), klingelt seitdem ununterbrochen das Telefon: „Viele Praxen fragen verzweifelt, wie sie das umsetzen sollen.“Am Gründonnerstag Vormittag hatte er bereits 73 Gespräche mit Praxen hinter sich, die er versuchte zu beruhigen.

Die meisten Termine werden abgesagt

Auch Physiotherapeutin Melanie Jahn aus Markkleeberg-Großstädteln muss viel telefonieren. Bis in den Abend hinein rief sie am Mittwoch 32 Patientinnen und Patienten an, die am Gründonnerstag einen Termin hatten. „Viele wussten es noch gar nicht oder konnten es nicht glauben, dass sie einen negativen Test brauchen“, berichtet die 35-Jährige. Ergebnis: Drei Viertel sahen sich dazu nicht imstande und sagten die Behandlung ab. „Und für nächste Woche sieht es nicht besser aus“, so die Praxisinhaberin, die im dritten Jahr selbstständig ist. Die Umsatzeinbußen treffen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen wirtschaftlich hart. „Die Testpflicht muss wegfallen, sonst hagelt es das Aus für Existenzen und Arbeitsplätze.“

Sachsen hat schärfste Testpflicht

Sachsen hat aktuell die schärfste Testpflicht in ganz Deutschland, da der Freistaat dies nun auch für medizinisch verordnete Leistungen fordert. Niedersachsen hatte Anfang März das Gleiche geplant – doch da wurde die Regelung nach heftigen Protesten gekippt, bevor sie in Kraft trat. Die Rücknahme der Regel ist jetzt auch das Ziel der sächsischen Physiotherapeuten und verwandten Heilberufe.

Patienten sind überfordert

VPT-Verbandssprecher Christian Thieme aus Chemnitz steht quasi in Dauerkontakt mit dem sächsischen Sozialministerium, der Kassenärztlichen Vereinigung, den anderen sächsischen Berufsverbänden der Physiotherapeuten. „Wenn sich bis Dienstag nach Ostern nichts tut, klage ich als Einzelunternehmer mit meiner Praxis“, sagt der 37-Jährige. Er und seine 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln täglich rund 150 Patientinnen und Patienten.

In Sachsen gibt es rund 3000 sogenannte Heilmittelerbringer, also Praxen. Würden sie all ihre Patienten ab sofort in die Testzentren schicken – und das zwei- bis viermal pro Woche – , wären die Testzentren heillos überlastet. Ganz abgesehen davon, dass viele Patientinnen und Patienten krank, alt, schwerbehindert oder aus anderen Gründen nicht mobil sind. Und: Wer aufgrund seiner Krankheit nicht arbeiten kann, kann die Kosten für mehrere Tests oder Selbsttests pro Woche gar nicht aufbringen. Denn nur ein Test pro Woche ist im Testzentrum kostenlos. „Ich finde das Testen wichtig“, betont Thieme, „aber die jetzige Situation ist eine Katastrophe.“ Er rechnet damit, dass die Praxen 70 bis 90 Prozent ihrer Patienten verlieren, obwohl sie gute Hygienekonzepte haben.

Als Testnachweis muss Formular ausgefüllt werden

Seit zwei Wochen ermöglichen Apotheken und Testzentren kostenlose Corona-Schnelltests für Privatpersonen. Diese zertifizierten Testergebnisse gelten seit dem 1. April als Nachweis. Die sächsische Corona-Schutzverordnung sieht vor, dass das Testergebnis nicht älter als 24 Stunden alt sein darf: „Wenn nach dieser Verordnung ein tagesaktueller Test gefordert wird, gilt, dass dessen Vornahme zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Angeboten und Leistungen nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf.“ Als Nachweis muss ein entsprechendes Formular des Sozialministeriums ausgefüllt werden.

Die neue sächsische Regelung gilt vorerst bis zum 18. April.

