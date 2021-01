Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Eisenbahnüberführung Dortmunder Straße: Wegen Brückenbauarbeiten ist dieser Bereich am 27. und 28. Januar voll gesperrt. Eine Umleitung führt in dieser Zeit über die Essener/Friedrichshafner Straße. Anschließend wird weiter an der Dortmunder gebaut; Autofahrer sollten dann bis zum 5. Februar ein halbseitige Sperrung in Richtung Essener Straße einplanen. Dort wird eine Lärmschutzwand errichtet. Auch in dieser Zeit führt eine Umleitung über Friedrichshafner/ Essener Straße.

Anzeige

Ferdinand-Rhode-Straße zwischen Karl-Tauchnitz- und Wächterstraße: Von Montag bis zum 12. Februar wird die Fahrbahn eingeengt und der Gehweg gesperrt. Die Parkordnung wird ebenfalls geändert.

Kantstraße in Höhe Hausnummer 40 und 42 zwischen Arthur-Hoffmann- und Lößniger Straße: Autofahrer sollten dort vom 25. Januar bis zum 5. Februar eine Vollsperrung einplanen. Die Zufahrt in die Kantstraße ist aus Richtung Lößniger Straße möglich.

Lausener Straße auf Höhe Zschochersche Straße: Diese Verbindung ist vom 25. bis zum 29. Januar in Richtung Süden gesperrt.

Zweinaundorfer Straße zwischen Sommerfelder Straße und Engelsdorfer Straße: Wer diesen Bereich in der Zeit vom 25. Januar bis zum 19. Februar stadtauswärts befahren will, sollte eine Umleitung über Engelsdorfer und Sommerfelder Straße einplanen.

Thomasiusstraße /Funkenburgbrücke: In diesem Abschnitt sind vom 25. Januar bis zum 26. Februar Fahrbahneinengungen notwendig.

Ludwig-Hupfeld-Straße zwischen Paul-Langheinrich- und Georg-Schwarz-Straße: Dort gibt es vom 27. Januar bis zum 30. Juni ebenfalls Fahrspureinengungen.

Hermelinstraße zwischen Paunsdorfer Allee und Rotfuchsstraße: Komplett gesperrt ist vom 25. Januar bis zum 8. Februar dieser Abschnitt. Eine Umleitung führt in beiden Richtungen über Dachsstraße.

Kochstraße zwischen Kurt-Eisner- und Hardenbergstraße: Autofahrer sollten auch dort vom 25. Januar bis zum 31. März auf Fahrbahneinengungen achten.

Von Andreas Tappert