Im Kindergarten, das weiß sie noch, erzählte sie den Erzieherinnen manchmal, dass sie zu Hause geschlagen wurde. In der Grundschule fiel sie durch ihr Verhalten auf. „Aber weil sich die Lehrer nur an meine Eltern wandten, gab’s für mich und meine Schwester zu Hause doppelt Ärger.“ J.M. ist auch eine Szene im Treppenhaus vor Augen, als sie 15 war. Ihre Mutter, die J.M. kühl nur „Erzeugerin“ nennt, wurde von einer Nachbarin angesprochen. „Ist Ihr Mann ausgezogen? Bei Ihnen ist es auf einmal so ruhig.“ Da habe J.M. begriffen, dass die Frau zwölf Jahre lang mitbekommen haben muss, was los bei ihnen war. „Aber sie hat nie etwas dagegen getan.“

J.M. ist heute Mitte 30, sie arbeitet als Planerin in einem Ingenieursbüro. Die Initialen „J.M.“ gibt sie sich selbst. Ob die zwei Buchstaben zu ihrem Klarname passen und wie der lautet: Sie verrät es nicht. Und sie lässt sich nicht fotografieren. Der Grund dafür liegt weder in Scham noch einer Furcht vor Anfeindungen. Sondern sie hat Angst vor konkreten Menschen, die noch immer in Leipzig frei leben. Bis sie neun Jahre alt war, berichtet sie, nahm ihr Großvater sie regelmäßig mit zu einer Gruppe von Erwachsenen, „die Spaß daran haben, Kindern Gewalt anzutun“. Auch sexuelle Übergriffe gehörten dazu. Zwar sei diese Gruppe aufgelöst. „Aber das Netzwerk besteht noch.“ Bei ihren Eltern fand J.M. als Kind keine Zuflucht. Ihr Vater schlug sie und ihre Schwester, sperrte und schüchterte sie ein. Die Mutter ließ es geschehen.

Kindern fehlen die Worte, um von ihrer Qual zu berichten

Kinder, die von Erwachsenen körperlich, seelisch, sexualisiert gequält werden, sind auf Hilfe von außen angewiesen, stellt J.M. klar. „Ihnen fehlen allein schon die Worte, um zu schildern, was mit ihnen passiert.“ 2020 waren in Deutschland 16.686 Kinder aktenkundig, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Fachleute schätzen die Dunkelziffer weit höher ein. „Hinsehen. Handeln. Jetzt!“ lautet der Titel der Internetseite, die J.M. initiiert hat. Das Soziokulturzentrum Frauenkultur, das Kinderschutz-Zentrum Leipzig und die Trauma-Therapeutin Nadine Berger halfen ihr bei der Umsetzung.

Sie halfen dabei, die Internetseite „Hinsehen. Handeln, Jetzt!“ zu entwickeln: Christine Rietzke von der Leipziger Frauenkultur, die psychologische Psychotherapeutin Nadine Berger, Madeleine Apitzsch von der Frauenkultur und Sophie Pasch vom Kinderschutz-Zentrum Leipzig (v.l.). Quelle: André Kempner

Die Webseite listet auf, wo man Hilfe finden kann: als Opfer, auch als Täter, der kein Täter mehr sein will, als Außenstehender, der sich Sorgen macht. Wo in Leipzig und Umgebung, wo bundesweit. Ein Glossar vermittelt Wissen über psychische Folgen sexualisierter Gewalt. In allgemein verständlicher Sprache wird erklärt, dass man von „Flashbacks“ spricht, wenn ein Schlüsselreiz dazu führt, dass Betroffene eine traumatische Situation wie in Echtzeit erneut erleben. Ein anderer Eintrag erläutert die „dissoziative Identitätsstörung“: Der massive Stress im Gehirn, den Gewalterfahrungen auslösen, bewirkt die Aufspaltung der Persönlichkeit in mehrere Innenpersonen. Unaushaltbare Gefühle und visuelle Erinnerungen verteilen sich auf mehrere Identitäten, um damit das psychische Überleben zu sichern und wenigstens zeitweilig im Alltag scheinbar normal zu funktionieren.

J.M. malt seit einigen Jahren. Es sind berührende, bedrückende Bilder. Eines zeigt acht Innenpersonen. „Sie haben sich entschieden, sich zu zeigen“, erklärt J.M. „Das Wort ,Missbrauch’ konnte ich lange nicht aussprechen“, sagt sie. Ihre Seele hatte sich über die Jahre darin geübt, die Erlebnisse aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Aber es gelang ihr, ihre „Flashbacks“ auf Leinwand zu bannen – oder jedenfalls die Gefühle, die dieses Wiedererleben in ihr auslöst. „Es hilft mir, wenn ich meine Erinnerungen auf ein Bild ablege“, sagt sie. Dann seien die Gedanken ein Stück weit raus aus ihr. Ein Kind zu malen, das sexuell misshandelt wird, schafft J.M. jedoch nicht. Sie glaubt, dass das daran liegt, „dass ich nicht will, dass so etwas zu mir gehört“.

Die Corona-Lockdowns verschärfen die Situation

Vor einigen Jahren stellte sie ihre Bilder in der Frauenkultur aus. „Aber das reichte ihr nicht“, sagt Christine Rietzke vom Verein. „Sie wollte Kindern ganz direkt helfen, die heute erleben müssen, was ihr früher angetan wurde.“ Zumal die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns die Situation weiter verschärft. „Kinder geraten noch mehr aus dem Blick“, sagt Rietzke. Dabei schauen die allermeisten Erwachsenen keineswegs aus Bösartigkeit oder Gleichgültigkeit weg, wie die Psychologin Nadine Berger erklärt. „Manchmal schieben wir die Möglichkeit beiseite, dass es so etwas gibt, weil wir schon die Vorstellung nicht aushalten.“ Auch sei die Scheu groß, in die Privatsphäre anderer Leute einzudringen – und die Angst davor, jemanden zu Unrecht zu beschuldigen. Mit ihrer Liste von Anlaufstellen hilft die Hinschauen-Website, den richtigen Rat zu finden, selbst wenn man vielleicht nicht so ganz sicher ist, was in der Wohnung gegenüber passiert.

Auch J.M.s Werke sind zentraler Bestandteil der Internetseite. Sie führen erschütternd vor Augen, wie erniedrigt, ohnmächtig, zum Schweigen gezwungen sich ein Kind fühlt, dem sexualisierte Gewalt widerfährt. „Selber schuld“ lautet der Titel eines Gemäldes. Es zeigt eine Männerhand, die den Kopf eines Mädchens gegen eine Wand drückt. „Ja, Papa, es ist meine Schuld, dass du so wütend bist“, steht die Täterlüge daneben, die das Kind angenommen hat. Obwohl es der Erwachsene ist, der die Kontrolle verliert, flüchtet sich das Kind in den Satz: „Ich habe es verdient, geschlagen zu werden.“ Die Beule mag heute längst verschwunden sein. Aber die Narbe an der Seele wird wohl ihr ganzes Leben lang nicht vollständig ausheilen.

Trotzdem – auch wenn es schwer und schrecklich sei, die Vergangenheit aufzuarbeiten, möchte J.M. allen Betroffenen zurufen: „Tut es! Denn es wartet so viel mehr auf euch, als das, was ihr jetzt habt und fühlt.“ Sie selbst ist fest entschlossen, an ihrer Geschichte zu wachsen und eines Tages selbst direkt mit anderen traumatisierten Menschen zu arbeiten. „Es wird so sein“, sagt sie bestimmt. „Egal, wie lange es dauert. Es gibt ja auch ein Leben nach der Rente.“

www.hinsehen-handeln-jetzt.de

Von Mathias Wöbking