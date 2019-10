Neue Welten erobern bei der Modell-Hobby-Spiel

Leipzig

Waghalsige Stunts und krasse Sprünge: Zwei Skateboarder, ein BMX-Fahrer und ein Scooter-Fahrer legen in der Glashalle der Messe eine spannende Show hin. Denn zur 24. Modell-Hobby-Spiel steht in der Messehalle eine Miniramp. Mit zehn mal elf Metern ist sie aber dennoch anspruchsvoll, sagt Rampenbauer Andreas Schützenberger. Seit 22 Jahren gestaltet er mit seiner Firma IOU Ramps Skaterampen und -parks.

„ Skateboarding ist in gewisser Weise erwachsen und wir sind alle älter geworden“, scherzt Deutschlands Rampengott. Er selbst fährt schon seit über 30 Jahren auf den Brettern und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Schützenberger freut sich besonders, dass er bei der Modell-Hobby-Spiel dabei ist: „Als diese Messe entstanden ist, war ich hier als Arbeiter tätig und damals schon erstaunt von diesem schönen Glasgebäude.“ Deshalb hat er sich nach dem Aufbau der Miniramp die Zeit für ein Foto genommen und sich damit einen Traum erfüllt.

Auf Entdeckungsreise im Funsport Park

Die neue Themenwelt Funsport Park verspricht Adrenalin pur und bringt Trendsportarten wie Skateboarding, Scootering, BMX und Slacklining in Deutschlands größten Hobbyraum. Die Besonderheit dabei: Besucher können sich selbst auf der Rampe versuchen. Schützenberger hat dafür noch einen Tipp an alle Anfänger: „Fangt unten an und arbeitet euch nach oben.“ Wenn man direkt vom höchsten Punkt der Miniramp runterfahren will, kann es ein böses Erwachen geben. Für ihn persönlich ist ganz besonders bedeutend, dass die Besucher die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. „Es wird schön sein die Kinder zu sehen, die hier eine neue Welt entdecken können“, sagt Schützenberger begeistert.

Zur Galerie Auf der 24. Modell-Hobby-Spiel ist die Skaterampe in der Glashalle der Messe das absolute Highlight. Aber nicht nur für Skateboarder oder BMX-Fahrer gibt es in Deutschlands größtem Hobbyraum etwas zu erleben. Auch der Race-Car-Messecup ist eine besondere Attraktion.

Race Cars beim Messecup testen

Sprünge und Action gibt es auch dieses Jahr wieder beim Messecup in Halle 4. Den Motorsport mit ferngesteuerten Autos kann jeder erlernen, der etwas motorisches Feingefühl besitzt, sagt Isabelle Becker, Organisatorin des Messecups. „Bei mir ist das leider nicht der Fall, das gebe ich ehrlich zu“, scherzt sie. Denn ein Spielzeug sei es nicht wirklich. Obwohl es kleine Autos sind, müssten sich Fahrer doch sehr stark konzentrieren und gute motorische Fähigkeiten haben. Ausgewählte Zuschauer können auch hier ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Beim „Zentangle“ zeichnerisch meditieren

Für kreative Besucher gibt es ebenfalls ein umfangreiches Programm. Ein spannendes Thema ist das „Zentangle“ – eine meditative Art des Zeichnens. Mit dabei ist Bestseller-Autorin Beate Winkler, die zusammen mit den Besuchern Kunstwerke gestaltet.

Modellvielfalt auf dem Boden, zu Wasser und in der Luft

Wer die Welt im kleinen Format bestaunen möchte, findet in den Miniaturparadiesen dampfende Loks und spektakuläre Flug-, Schiffs- und Automodelle. Besucher dürfen auch hier selbst aktiv werden und Modelltrucks über Schotter und Steine steuern. Bei der Flugschule und in der Drohnen-Test-Area kann man sich hingegen den Traum vom Fliegen erfüllen.

24. Modell-Hobby-Spiel: Öffnungszeiten und Tickets 3. bis 6. Oktober. Leipziger Messegelände, Eingangshallen Ost und West, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig. Öffnungszeiten –3. bis 5. Oktober: 10 bis 18 Uhr, 6. Oktober: 10 bis 17 Uhr. Tickets: Tagesticket 14 Euro, Samstag 15 Euro. Tagesticket ermäßigt ab 9,90 Euro. Kindertageskarte (6 bis 12 Jahre) fünf Euro. Dauerkarte: 29 Euro. Gruppenkarte (ab 10 Personen): 9,90 Euro pro Person. Weitere Informationen unter www.modell-hobby-spiel.de.

Von Elena Boshkovska