Neue Wohnprojekte in Leipzig-Möckern und am Volkshaus

Leipzig

Auf einem bislang noch brachliegenden ehemaligen Kasernengelände im Nordwesten von Leipzig soll ein neues Wohnviertel entstehen. Für das „Stadtquartier Glesiener Straße“ in Möckern hat Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) jetzt die ersten Planungsunterlagen an den Stadtrat weitergeleitet.

Danach wollen die Investoren auf dem 13 Hektar großen Gelände, das an die bereits fertiggestellten Wohnanlagen „Herresbäckerei“ und „Werk Motor“ angrenzt, mehrgeschossige Wohnhäuser und eine Kindertagesstätte errichten. Vorgesehen sind außerdem ein Supermarkt, soziale Einrichtungen sowie Parks und öffentliche Plätze. Das Quartier werde laut Dienberg „nach umweltfreundlichen, energieeffizienten und an den Klimawandel angepassten Planungsgrundsätzen entstehen“ und an die S-Bahn-Stationen Olbrichtstraße und Slevogtstraße angeschlossen.

Hinter dem Volkshaus soll „Quartier Neuer Arbeit“ entstehen

Ebenfalls auf den Weg gebracht wurde das künftige „Quartier Neuer Arbeit“ zwischen Karl-Liebknecht- und Audorfstraße. Die Immobilienverwaltungsgesellschaft IVG der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi plant, das 1,3 Hektar große Areal hinter dem denkmalgeschützten Volkshaus zu einem der modernen Arbeits- und Lebenswelt angepassten Viertel zu entwickeln – mit Wohnungen, Büro- und Konferenzräumen sowie Co-Working-Plätzen, Läden und Gastronomie. Auch ein Sportstudio und eine Kindertageseinrichtung sind angedacht. Insgesamt ist der Bau von 18.000 Quadratmeter Geschossfläche vorgesehen. 3600 Quadratmeter entfallen allein auf Wohnungen, davon sollen 30 Prozent als sozial geförderter Wohnraum entstehen.

Von K. S.