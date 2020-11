Leipzig

Schon Anfang 2022 soll der Bau von Leipzigs größten neuem Stadtviertel starten. „Unser Ansatz ist, im ersten Abschnitt bis zu 500 Wohnungen zu errichten“, erklärte Jürgen Wöss am Mittwoch bei einer Video-Konferenz mit Journalisten.

Der Finanzchef beim Investor Imfarr und Geschäftsführer der Tochterfirma Leipzig 416 GmbH fügte an, dass die ersten Kräne im Westen des früheren Eutritzscher Freiladebahnhofs aufgestellt werden sollen – also an der Eutritzscher Straße. „Von dort arbeiten wir uns dann Richtung Osten zu den Gleisen vor.“

20-monatige Pause beendet

Anlass der Video-Konferenz war ein Beschluss des Leipziger Stadtrats vom Vortag. Bei zwölf Enthaltungen aus der Fraktion der Linken stimmte der Rat ansonsten einhellig für die Wiederaufnahme der Planungen zu dem Milliardenprojekt. Damit endet eine Pause, die 20 Monate dauerte. Grund dafür war der Verkauf des 25 Hektar großen Geländes vom früheren Eigentümer CG-Gruppe an die in Wien ansässige Imfarr. Der Stadtrat hatte sich bei dem Verkauf übergangen gefühlt und die Planungen vorerst gestoppt.

CDU-Stadträtin Heymann: Nicht für Imfarr tätig Die Vorsitzende des Leipziger Ratsausschusses für Stadtentwicklung und Bau, Sabine Heymann ( CDU), sah sich jüngst Verdächtigungen zum Eutritzscher Freiladebahnhof ausgesetzt. Grund: Der Investor Imfarr arbeitet in Leipzig eng mit einer Beratungsfirma des früheren SPD-Ordnungsbürgermeister Holger Tschense zusammen. Stadträte aus anderen Fraktionen mutmaßten, Heymann sei beruflich für die Tschense-Firma tätig – deshalb möglicherweise in Sachen Freiladebahnhof befangen. Auf LVZ-Nachfrage sagte Heymann am Mittwoch, sie sei bereits von verschiedenen Personen im Rathaus auf das Thema angesprochen worden. Es handle sich um einen absurden Verdacht. „Richtig ist lediglich, dass ich mit Herrn Tschense eine Büro-Gemeinschaft in der Innenstadt unterhalte“, erklärte Heymann. Gemeinsame Projekte gebe es aber nur zwei und zwar außerhalb von Leipzig – eins davon im Kosovo. Beide tauschten sich auch nicht zu Imfarr-Projekten aus. Nach einer schweren, langen Erkrankung habe sie ihre Arbeit überhaupt erst wieder im vergangenen Monat aufnehmen können, erinnerte Heymann. „Das allein zeigt schon, wie unsinnig solche Unterstellungen sind.“ Vor Kurzem habe der Imfarr-Seniorchef Nematollah Farrokhnia alle Ratsfraktionen zu einem Kennenlern-Gespräch eingeladen. „An dem Treffen habe ich für die CDU-Fraktion teilgenommen.“ Bei Tschense hatte die LVZ schon vor längerer Zeit zu möglichen Querverbindungen nachgefragt. Auch er versicherte seinerzeit, Heymann sei in keiner Weise in sein Mandat für die Imfarr involviert.

Damit es wieder weitergehen kann, mussten die Wiener nun etliche Bedingungen erfüllen. So ist es ihnen per städtebaulichem Vertrag in Zukunft untersagt, das Gelände komplett weiterzuverkaufen. Sonst darf die Kommune alle Verträge kündigen. Bei nicht abgestimmten Teilverkäufen drohen Vertragsstrafen, die mehr als elf Millionen Euro betragen können. Verstöße gegen bestimmte Bautermine würden mit bis zu drei Millionen Euro geahndet.

Auf dem 25 Hektar großen Gelände des ehemaligen Freiladebahnhofs in Eutritzsch sollen nach aktuellen Angaben des Investors im ersten Quartal 2022 „die Kräne stehen“. Quelle: Dirk Knofe

„Bei den konstruktiven Gesprächen in den letzten acht Wochen haben wir viel erreicht und auch an mancher Stelle nachgegeben“, bilanzierte Imfarr-Seniorchef Nematollah Farrokhnia am Mittwoch. „Wir haben gelernt, dass das zu einer guten Partnerschaft gehört.“ Das von seinem Sohn geführte Familienunternehmen sei Leipzigs Stadtrat dankbar für dessen Beschluss und wolle auch die Skeptiker, die sich der Stimme enthalten haben, bald überzeugen, dass Imfarr ein seriöser, solider Partner sei.

Dafür werde man auch das Team vor Ort weiter aufstocken sowie „lokale Fachplaner mit Großprojekt-Erfahrung in Leipzig“ beauftragen, kündigte der frühere Chef des Bauriesen Strabag an. Ziel sei, den Bebauungsplanentwurf für den neuen Stadtteil im nächsten Sommer zur Bürgerbeteiligung auszulegen, damit der Stadtrat bis Ende 2021 das Baurecht beschließen kann. „Dafür müssen beide Seiten ihr Bestes tun, wirklich zehn Sekunden auf 100 Meter laufen“, sagte Farrokhnia.

Häuser werden an Bestandshalter verkauft

Er betonte, Imfarr sei ein Projektentwickler, behalte Immobilien also nur selten langfristig, sondern verkaufe sie vor, während oder nach der Bauphase an Bestandshalter wie Pensionskassen, Fonds oder Wohnkonzerne. „Wir kaufen, wir entwickeln, wir bauen. Dafür sind wir nach Leipzig gekommen und wir bleiben mindestens, bis wir unseren Job erledigt haben.“ Ein Teil der neuen Häuser werde individuell als Eigentumswohnungen vermarktet.

Insgesamt können auf der heutigen Brachfläche 2400 Wohnungen (gerechnet mit einer Durchschnittsgröße von 70 Quadratmetern), 96 000 Quadratmeter Büroflächen, Einzelhandel, Arztpraxen, Gastronomie und ein 5,5 Hektar großer Park entstehen. Auf anderen Geländeteilen, die Imfarr der Kommune zum Verkehrswert überlässt, sind außerdem ein Sportcampus, Kultur- und Sozialeinrichtungen, zwei Kitas mit je 165 Plätzen, eine vierzügige Grundschule, fünfzügige Oberschule und zwei Turnhallen geplant.

Kommune baut die Schulen und Kitas

Die Schulen und Kitas baut dann also die Kommune. Imfarr steuert dazu aber einen Kostenanteil von neun Millionen Euro bei. Auch trägt der Investor ein Drittel der Kosten für den Ausbau einer Kreuzung an der Berliner Straße – die anderen zwei Drittel zahlen die Investoren des dort ebenfalls neu geplanten Viertels Löwitz Quartier.

Der studentische TV-Club könne so lange wie baulich irgendwie möglich vor Ort verbleiben, ergänzte Imfarr-Sprecher Matthias Euler-Rolle. Auch werde der Umzug des Clubs ins Gleisdreieck Marienbrunn finanziell unterstützt. Er wies Behauptungen zurück, die Kaltmieten für das neue Quartier namens „ Leipzig 416“ seien bei 14 Euro kalkuliert. Verlässliches dazu lasse sich derzeit noch nicht sagen – außer, dass sich die Mieten selbstverständlich am Leipziger Marktniveau orientieren werden, so Euler-Rolle. „Leerstand ist kein Ziel. Weder von der Stadt Leipzig, noch von Imfarr.“

Dienberg verweist auf soziale Förderung

Das bestätigte Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Er verwies darauf, dass 30 Prozent der Wohnungen sozial gefördert werden sollen, also Kaltmieten von etwa 6,50 Euro erhalten. „Das gilt ab dem ersten Bauabschnitt.“ Die Stadt freue sich darauf, nun zusammen mit dem Investor ein ökologisch und gestalterisch anspruchsvolles Quartier mit wenig Autoverkehr zu entwickeln, sagte Dienberg.

