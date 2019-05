Leipzig

Am Kreisverkehr auf dem Herzliyaplatz am Clara-Zetkin-Park in Leipzig hat das Verkehrs- und Tiefbauamt jetzt Zebrastreifen markiert. Damit soll vor allem die Sicherheit der Fußgänger erhöht werden, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Bislang hatten Autofahrer bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr häufig nicht gehalten. Zusätzlich erschwert wurde die Verkehrslage dadurch, dass Autofahrer bei der Einfahrt nicht auf Fußgänger warten mussten. Der Wunsch, an dieser Stelle Zebrastreifen zu markieren, sei in der Vergangenheit maßgeblich durch Anwohner, Verbände und Parteien eingefordert worden, erklärt Friedmann Goerl, Fußverkehrsbeauftragter der Stadt in der Mitteilung.

In Wohngebieten sind Zebrastreifen in gesetzlichen Richtlinien mittlerweile als Regellösung vorgegeben. Da am Herzliyaplatz besonders durch die Nähe zum Park häufig Familien und ältere Personen die Fahrbahn queren, bittet das Verkehrs- und Tiefbauamt Autofahrer um erhöhte Aufmerksamkeit.

Von ebu