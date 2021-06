Neue selbstfahrende Busse: LVB nutzen zwei Modelle 

Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wollen den Einsatz von selbstfahrenden Bussen mit zwei verschiedenen Fahrzeugmodellen starten. Dabei handelt es sich einerseits um ein kleines Elektro-Shuttle, das für Fahrten mit höheren Geschwindigkeiten umgerüstet wird. Zum Beispiel erhält es eine bessere Federung und ein größeres Fahrwerk. Andererseits geht es um einen Elektro-Kleinbus „e-Crafter“ von VW, erklärte Projektleiter Mario Nowack gegenüber der LVZ. „Damit wollen wir zeigen, dass für unser Vorhaben nicht ein bestimmter Fahrzeugtyp entscheidend ist, sondern die Einbindung ins Netz des öffentlichen Nahverkehrs.“

Strecke reicht von der S-Bahn bis zu BMW

Wie berichtet, beginnen die Testläufe in diesem Herbst auf einer sieben Kilometer langen Strecke im Leipziger Norden. Diese reicht von der S-Bahn-Station „Leipzig-Messe“ bis zum BMW-Werk, wird sowohl feste Haltestellen als auch virtuelle Haltepunkte haben. Für Letztere stoppen die Busse nur, wenn das zuvor ein Fahrgast über eine Handy-App so gewünscht hat.

Das Außergewöhnliche an dem Leipziger Projekt namens „Absolut“ ist, dass die Fahrzeuge im öffentlichen Straßennetz mit einer ortsüblichen Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometer pro Stunde (km/h) unterwegs sein sollen. Ein ähnliches Vorhaben läuft bisher nur in der Hamburger Hafen-City. Dort wurde die Betriebsgeschwindigkeit auf der viel kürzeren Strecke aber inzwischen auf 30 km/h begrenzt, so Nowack. Auch seien an der Elbe extra Funkmasten am Straßenrand zur Orientierung für das Elektro-Shuttle errichtet worden. Darauf verzichte Leipzig.

Durch intelligente Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel und Ampelanlagen soll es beim Projekt „Absolut“ gelingen, die Wartezeiten beim Umsteigen kurz zu halten. Quelle: LVB

Stattdessen haben die hiesigen Fahrzeuge gleich drei Orientierungssysteme an Bord, die ständig miteinander kommunizieren. Das sind: 1.) Lidar-Sensoren, bei denen Laser-Impulse die Umgebung abtasten, 2.) optische Kameras sowie 3.) ein Radar, das Funkwellen nutzt. „Diese Dreifach-Sensorik bringt die besten Ergebnisse“, sagte der Fachmann. „Sie erkennen zum Beispiel, ob ein Hindernis auf der Fahrbahn nur eine Plastiktüte ist oder eine Vollbremsung erfordert.“

Extra zugelassene Strecke mit eigener Leitstelle

Von „fahrerlosen“ Bussen spricht Nowack nicht so gern. Zwar sitze dort niemand mehr am Lenkrad, aber aktuell gehe es um ein hoch automatisiertes System auf einer bekannten, extra zugelassenen Strecke – ergänzt um eine eigene Leitstelle. Zudem sei vorerst stets ein Sicherheitsfahrer mit im Wagen, der sofort eingreifen kann. Oder eine Sicherheitsfahrerin.

Gemeinsames Ziel der 14 Partner aus Industrie und Forschung, die unter Koordinierung der LVB an „Absolut“ arbeiten, seien bessere ÖPNV-Angebote am Rand von Metropolen und im ländlichen Raum. Damit die viel genutzt werden, müssten sie jederzeit per Abruf verfügbar und nicht nur im Schneckentempo unterwegs sein. Ein 5G-Funknetz werde dabei erst gebraucht, wenn in einigen Jahren auf Sicherheitsfahrer verzichtet werden soll.

