Leipzig

Der Streit der Lokführer mit dem Management der Deutschen Bahn eskaliert – doch auf dem Leipziger Hauptbahnhof nahmen viele Reisende die neue Streiknachricht am Montagnachmittag erstaunlich gelassen auf. Unter den Bahnkunden hatte es sich rasend schnell herumgesprochen, dass die dritte und bisher längste Streikwelle in diesem Jahr schon am Donnerstag um 2 Uhr früh beginnt und bis Dienstagfrüh in der kommenden Woche dauern wird.

Damit fällt der fünftägige Ausstand ausgerechnet auf das Sommerferienende in Sachsen und dürfte damit auch viele Reiserückkehrer treffen. Am kommenden Montag geht für die Schülerinnen und Schüler im Freistaat das neue Schuljahr los.

Stella Kroning ist froh, dass sie ein Auto besitzt und über Blablacar, der größten Mitfahrzentrale Europas, andere Reisende mitnehmen kann. Quelle: André Kempner

„Ich fahre nicht so oft mit der Bahn“, kommentierte dies die Leipzigerin Stella Kroning, die gerade mit einem Zug aus Mecklenburg-Vorpommern eingetroffen war. „Dann nehme ich eben mein Auto.“ Die 30-jährige Lindenauerin erzählte auch, dass sie schon bei den letzten Streiks festgestellt habe, dass das Interesse an Mitfahrgelegenheiten gewachsen ist. „Ich bin bei der Mitfahrzentrale Blablacar registriert und nehme gerne Leute mit. Das sollten jetzt vielleicht mehr machen. Es fehlt an Leuten, die dort Fahrten einstellen.“

Katrin Sonne ist verärgert. Denn sie hat auch schon andere negative Erlebnisse mit der Deutschen Bahn gehabt. „Die sollen lieber einen guten Job machen statt zu streiken“, sagt sie. Quelle: André Kempner

Katrin Sonne sah dies ganz anders. Sie war mit ihrer Familie aus Zwickau nach Leipzig gekommen, um den Zoo zu besuchen. „Ich finde das völlig unangemessen“, machte die 46-Jährige ihrem Ärger Luft. „Wenn bei der Bahn wenigstens sonst alles funktionieren würde. Aber ständig gibt es Verspätungen und Zugausfälle. Die soll lieber ihren Job richtig machen, statt ständig zu streiken.“

Gerd Tzschoppe, findet, dass „ständig streiken“ auch keine Lösung ist. Quelle: André Kempner

Verständnis hatte dagegen Gerd Tzschoppe. „Ich finde es in Ordnung, dass sie für ihre Rechte streiken“, erklärte der 60-jährige Berufspendler. „Aber ständig streiken ist auch keine Lösung. Es ist an der Zeit, dass beide Seiten aufeinander zugehen.“

Sven Träger kann den Ärger vieler Berufspendler verstehen. Aber in seinem Unternehmen wurde vor einiger Zeit auch gestreikt und so Tariflohn erstritten. „Anders ist das leider nicht möglich“, sagt er. Quelle: André Kempner

Der Leipziger Sven Träger hatte Mitgefühl mit den Berufspendlern. „Viele sind in der Pandemie darauf angewiesen, noch einen Arbeitsplatz zu finden und benötigen dafür die Bahn“, erklärte der 47-Jährige. „Ein Glück, dass ich mit dem Auto fahre und jetzt nur auf dem Hauptbahnhof bin, um meine Tochter abzuholen.“ Diese sei in der Ausbildung und auf die Bahn angewiesen. „Wenn der Streik losgeht, werde ich sie mit dem Auto zur Ausbildung fahren. Da findet sich schon ein Weg“, so Träger. „Wir haben in unserem Unternehmen auch gestreikt und bekommen seitdem Tarif. Leider geht es ohne solche Streiks nicht.“

Die Deutsche Bahn kündigte an, während des Streiks ihren Kunden eine „maximale Kulanz“ zu gewähren. Tickets könnten bereits ab sofort flexibel genutzt werden, hieß es. Alle Fahrplan-Infos seien ab Dienstag, 7 Uhr auf bahn.de und im DB Navigator abrufbar. Informationen gebe es auch unter der kostenlose Streikhotline unter 08000 99 66 33, die ab sofort zu erreichen ist.

Von Andreas Tappert