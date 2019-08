Leipzig

Die Klinik für Neurologie am Klinikum St. Georg hat einen neuen Chefarzt. Torsten Kraya löst Wolfgang Beuche ab, der nach fast 20 Jahren am St. Georg in Rente geht. Kraya ist spezialisiert auf Schmerztherapie, unter anderem auf Kopf- und Gesichtsschmerzen. Zuletzt war der 45-jährige gebürtige Merseburger als Leitender Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Neurologie sowie Leiter der Kopfschmerzambulanz am Universitätsklinikum Halle tätig. Kraya ist seit 2009 Regionalbeauftragter der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft und seit 2018 Mitglied der Ethikkommission der Ärztekammer Sachsen-Anhalt.

Von lvz