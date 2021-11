Leipzig

Am Bauzaun in der Petersstraße 20 sind nun schon Plakate mit der Begrüßung „Hej Leipzig“ zu sehen. Am 10. Dezember 2021 feiert das neue H&M-Geschäft in der City seine Eröffnung, bestätigte der schwedische Textilriese auf LVZ-Anfrage. „Das Geschäft im Petershof wird eines der größten in Sachsen sein und ist mit unserem Geschäft am Brühl vergleichbar – durch seine Architektur wird es aber einzigartig sein“, teilte ein Pressesprecher mit.

Zugleich schließe der H&M-Standort in der Messehof-Passage (auf der anderen Seite der Petersstraße). „Alle Kolleginnen und Kollegen werden mit umziehen und dann auf zwei Etagen unser gewohntes Konzept und Sortiment in einer außergewöhnlichen Umgebung, die zum Verweilen einlädt, anbieten“, so der Sprecher. Zum Beispiel besteche der denkmalgeschützte Petershof durch ein Atrium mit Siegersdorfer Keramik an den Wänden.

Drei Lichtdecken im Petershof wurden für den neuen Mieter H&M denkmalgerecht restauriert – auch die im Atrium mit Siegersdorfer Keramik an den Wänden. Quelle: Jachimowicz Group

Kassenhäuschen vom „Capitol“ wird ein Café

Das frühere Kassenhäuschen vom legendären Kino „Capitol“ erhalte eine neue Funktion. „Es wird als Café von einem lokalen Partner betrieben und dieselben Öffnungszeiten wie unser H&M-Geschäft haben: 10 bis 20 Uhr.“ Vor Ort ist bereits das Logo einer Espresso-Bar zu erkennen – mit einem Schnurbartträger im Mittelpunkt.

Das Kino „Capitol“ war bei einem Umbau 2005 abgerissen worden. Damals übernahm das Modekaufhaus Sinn-Leffers die Regie in dem historischen Messepalast, musste jedoch nach vier Jahren wegen einer Insolvenz der Gruppe wieder schließen.

Die Fensternischen im spindelförmigen Petershof-Treppenhaus werden künftig durch LED-Module zum Leuchten gebracht. Quelle: Jachimowicz Group / H&M

Neue Rolltreppen, Fahrstühle, Klimaanlage

2015 kaufte eine Gesellschaft aus Berlin die weitgehend leerstehende Immobilie. Laut deren Vertreter Yves Jachimowicz ist das Objekt nun wieder voll vermietet. Nach einem Fitnessclub (4500 Quadratmeter) sowie Zalando (1900 Quadratmeter) habe sich H&M die restlichen 3000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen in dem 1929 eröffneten Gebäude gesichert. In den vergangenen Monaten wurden dort unter anderem Rolltreppen, Fahrstühle, Klima- und Belüftungsanlagen ausgetauscht.

„Auch haben wir drei Lichtdecken so rekonstruiert, dass sie dem historischen Original sehr nahe kommen“, berichtete Jachimowicz. Der Neonschriftzug „Petershof“ über dem Haupteingang wurde restauriert. Die Lichtbänder über den Schaufenstern wurden in Weiß getaucht und auf über zehn Meter verlängert. Sie sollen die Kundschaft ab 10. Dezember in das Foyer hineinleiten.

Von Jens Rometsch