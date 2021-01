Leipzig

Überraschende Personalie am Flughafen Leipzig/Halle: Die Gesellschafter der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) haben Ex-Staatsminister Hermann Winkler (57) zum Regionalbeauftragten für Flughafenentwicklung ernannt. „Er soll Ansprechpartner sein für alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger der Umlandgemeinden, der Interessenvertretungen und der Verantwortlichen in den Kommunen“, heißt es in einer behördlichen Mitteilung des Flughafens vom Freitag. Übersetzt heißt das: Winkler soll im Dauerstreit zwischen Anwohnern, Klima- und Friedensgruppen, die sich gegen eine militärische Nutzung des Flughafens wenden, und dem Flughafen-Betreiber den Vermittler spielen. „Die erfreuliche Entwicklung des Flughafens Leipzig/Halle ist möglich geworden, weil die Nachbarn das Wachstum begrüßt und mitgetragen haben“, ließ Winkler diplomatisch mitteilen. „Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass das in einer entscheidenden Phase des Ausbaus so bleibt.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Winkler soll sich um Kompromisse bemühen

Mit der Personalie Winkler, die auf Twitter beim „Aktionsbündnis gegen den Flughafenausbau“ sofort aufmerksam registriert wurde, soll eine offene und transparente Kommunikation verfolgt werden, „um Kompromisse unter Beachtung verschiedener Zielstellungen zu finden“. Das formale Genehmigungsverfahren zum Flughafenausbau, insbesondere die bevorstehende Anhörung Träger öffentlicher Belange, bleibe davon ausdrücklich unberührt, heißt es.

Anzeige

Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau. Im August vorigen Jahres wurde es bei der zuständigen Landesdirektion beantragt. Das Verfahren sieht vor, dass sich betroffene Kommunen und Landkreise, Institutionen und Bürger zu den Plänen äußern können. Die Pläne stoßen allerdings auf Gegenwehr. So hat der Leipziger Stadtrat gerade ein Positionspapier verabschiedet, in dem er den Verzicht auf die kurze Südabkurvung, die gleichmäßige Auslastung der beiden Start- und Landebahnen sowie mehr Lärm- und Klimaschutz fordert.

Vorstellung per Video, Job-Beginn am Montag

In einer Videokonferenz mit Vertretern der Umlandgemeinden des Flughafens wurde Winkler durch die Staatsminister Oliver Schenk und Hartmut Vorjohann, Staatssekretärin Ines Fröhlich sowie den Chef der Flughafenholding Götz Ahmelmann bereits vorgestellt. Schon am kommenden Montag soll Winkler seine Arbeit aufnehmen. Der Freistaat verfolge ein strategisches Interesse an den mitteldeutschen Flughäfen, sagte Schenk, Chef der Sächsischen Staatskanzlei: „Der Ausbau des Frachtdrehkreuzes Leipzig/Halle hat daher auch die aktive Unterstützung der sächsischen Staatsregierung.“ Mit Winkler habe man eine versierte Persönlichkeit gewinnen können, jemanden mit „Erfahrungen und Fingerspitzengefühl“.

Erfahrung in der Politik und im Ehrenamt

Der gebürtige Grimmaer Winkler arbeitet seit Sommer 2019 als selbstständiger Unternehmensberater und ist ehrenamtlich als Präsident des Sächsischen Fußballverbands tätig. Er hat rund 30 Jahre lang Erfahrung in der Politik gesammelt, unter anderem als Landesvorsitzender der Jungen Union, als Vorsitzender verschiedener Kreisverbände, als Staatsminister und Chef der Staatskanzlei. Für die CDU saß er bis zum Mai 2019 im Europa-Parlament. Er verlor als Zweiter auf der CDU-Landesliste sein Mandat nur sehr knapp. Am Donnerstag wurde er gerade zum Präsidenten des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes gewählt worden und tritt damit die Nachfolge des im Dezember verstorbenen Erwin Bugar an. Winkler steigt damit auch zum mächtigen DFB-Vizepräsidenten auf.

Von Andreas Dunte und André Böhmer