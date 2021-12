Leipzig

Ein Areal entlang der Gorkistraße im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf hat sich nach Erkenntnissen der Polizei in den vergangenen Monaten zu einem neuen Kriminalitätsschwerpunkt entwickelt. Vor allem Drogen- und Eigentumsdelikte greifen hier immer mehr um sich. Und das in einem solchen Maße, dass die Behörden den Bereich zwischen Stannebeinplatz und Löbauer Straße mit den dazwischen liegenden Querstraßen in einem Atemzug nennen mit stadtbekannten Kriminalitätshotspots.

Die Eisenbahnstraße, hier ein Polizeieinsatz im Februar 2021, gilt seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt. Möglicherweise hat sich die Szene von hier aus weiter ausgebreitet. Quelle: Christian Modla

Seit mehreren Jahren gelten vor allem drei Gebiete in Leipzig als besonders kriminalitätsbelastet: Im Kiez rund um Eisenbahnstraße, Ludwigstraße und Rabet im Leipziger Osten sowie im Umfeld des Hauptbahnhofes mit Schwanenteich, Bürgermeister-Müller-Park und Kleinem Willy-Brandt-Platz kommt es immer wieder zu schweren Straftaten wie Rauschgifthandel, Raub und Körperverletzungen bis hin zu tödlichen Bluttaten. Aber auch die Fußgängerzone an der Stuttgarter Allee in Grünau gehört seit 2018 dazu, als die Zahl an Körperverletzungen und Raubstraftaten merklich anstieg.

Polizei erhöht Kontrolldichte

Seit August 2021 zählt auch die Gorkistraße im Leipziger Nordosten dazu, wie das sächsische Innenministerium jetzt auf eine Landtagsanfrage der Linken-Abgeordneten Juliane Nagel mitteilte. Grundlage für die Einordnung sei die Kriminalitätsbelastung in diesem Bereich seit 2019, so die Polizei auf LVZ-Anfrage. Diese sei leicht ansteigend und befinde sich im Vergleich zu ähnlich gelagerten Bereichen auf einem eher höheren Niveau.

Mittlerweile hält die Polizei diese Gegend für so gefährlich, dass sie hier verdachtsunabhängig Personen kontrolliert. Grundlage dafür ist das sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz. Besondere Maßnahmen zur Identitätsfeststellung sind demnach an einem als gefährlich eingestuften Ort angezeigt, „von dem auf Grund von Tatsachen anzunehmen ist, dass dort regelmäßig Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, sich unter Verstoß gegen Aufenthaltsanordnungen oder Kontaktverbote treffen oder sich dort Straftäter verbergen“.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Gorkistraße liegt der Schwerpunkt nach Informationen der Polizei im Bereich der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität. „Daher werden im benannten Bereich vermehrt Kontrollen durchgeführt und wird somit die Kontrolldichte erhöht“, teilte Behördensprecherin Therese Leverenz mit. „Diese dämmen die Kriminalität ein und stärken so das Sicherheitsgefühl der Leipziger Bevölkerung. Erfolgskriterium sind hier nicht nur tatsächlich festgestellte Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, sondern auch bereits die sichtbare Präsenz, die einen präventiven Charakter haben kann.“

Details sind Verschlusssache

Doch wie konnte sich die Gorkistraße überhaupt zu einer neuen Drogenmeile entwickeln? Manches deutet darauf hin, dass sich die Szene von der knapp einen Kilometer entfernten Eisenbahnstraße bis hierher ausgebreitet hat. Polizei und Innenministerium halten allerdings Details dazu geheim. Konkrete Lageerkenntnisse wurden als „Verschlusssache“ eingestuft, um potenzielle Täter nicht zu warnen.

Von Frank Döring