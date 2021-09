Leipzig

Es sind deutlich mehr Menschen zu sehen. Der Fotograf Johannes Widmann aus München, der ab 1947 als Professor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig lehrte, hat die Messestadt in einer bewegten Zeit fotografiert. Luftangriffe durch die Alliierten hatten beispielsweise Teile der Innenstadt und des Graphischen Viertels zerstört. Bis Ende der 1940er-Jahre war die Stadt von Kriegstrümmern beräumt, etliche Gebäude wurden repariert und mit Beginn der 1950er-Jahre entstand eine Vielzahl von Neubauten.

Der historische Leipzig-Kalender 2022 zeigt Fotografien von Johannes Widmann, hier den Bau der Oper im Jahr 1959. Hinter der abgesperrten Baustelle sind Plakate und Banner der neuen Weltanschauung unübersehbar. Quelle: Johannes Widmann; Stadtgeschichtliches Museum

Für ihren historischen Leipzig-Kalender, der längst zum Sammelobjekt geworden ist, haben die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH und das Stadtgeschichtliche Museum erneut 13 großformatige Fotos ausgewählt, die eine spannenden Sicht auf Leipzig in jenen Jahren des Wiederaufbaus ermöglicht.

Blick auf das Freizeitleben Am Elsterflutbecken im September 1948. Das Elsterflutbecken an der Rennbahn gehört nach wie vor zu den beliebtesten Ausflugszielen der Leipzigerinnen und Leipziger. Quelle: Johannes Widmann; Stadtgeschichtliches Museum

Widmann hat einen Blick für Details

Widmann zeigt einerseits den architektonischen Wandel mit einem Blick für Details und hielt dabei die Menschen in einer sich veränderten Großstadt fest. Das Museum besitzt rund 1500 Aufnahmen, die Widmann bis zu seiner Rückkehr nach München 1960 anfertigte. Das Titelmotiv ist eine Szene vom Markt zur Herbstmesse 1947, als Passanten vor dem Alten Rathaus polierte Automobile wie einen Packard Clipper aus den USA bestaunen konnten. „Das Alte Rathaus war eine der ersten historischen Gebäude, das nach dem Zweiten Weltkrieg rasch wiederaufgebaut wurde. Das war ein Riesenstatement von der Stadt“, so Direktor Anselm Hartinger.

In den 1950-er Jahren herrschte auf dem Innenstadtring reger Betrieb mit Bus und Bahnen – im Hintergrund das Hotel Astoria. Quelle: Johannes Widmann; Stadtgeschichtliches Museum

Besonders schön auch: Eine Szene am Elsterflutbecken im heutigen Clara-Zetkin-Park, das nach wie vor ebenso wie die Pferderennbahn am Scheibenholz zu einem der beliebtesten Ausflugsziele der Leipziger gehört. Zu sehen sind aber auch die denkmalgeschützte Ringbebauung mit dem Ring-Café, als Beispiel für den Übergang von der traditionellen zur industriellen Bauweise.

Gezeigt wird der Bau der Oper, die 1959/60 an der Stelle des zerstörten Neuen Theaters auf dem Karl-Max-Platz (heute Augustusplatz) entstand. Hinter der abgesperrten Baustelle sind Plakate und Banner der neuen Weltanschauung unübersehbar.

Bei der Präsentation des historischen Leipzig-Kalenders 2022: Marit Schulz (LTM), Anselm Hartinger (Stadtgeschichtliches Museum) und Volker Bremer (LTM-Geschäftsführer, v. l.). Quelle: André Kempner

Der Kalender kostet 19 Euro. Erhältlich ist er in der Tourist-Information, Katharinenstraße 8, sowie in verschiedenen Buchhandlungen und Konsum-Filialen.

Von Mathias Orbeck