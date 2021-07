Neuer Leipziger Verein kämpft für sauberes Wasser in Mosambik

Leipzig

In Leipzig hat sich ein neuer Verein gegründet: Akuhanya (Leben). Die zurzeit zehn Mitglieder wollen Geld sammeln, um Menschen in Mosambik Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verschaffen – vor allem über den Bau von Brunnen. „Das ist ein akutes Problem, an das Europäer kaum noch denken“, sagt Vereinschef Jerry Fulau. Auch in großen Städten und selbst in der Mittelschicht gebe es oft nicht genügend sauberes Wasser – von Bauern auf dem Land ganz zu schweigen.

Weitere Ziele sind Kulturförderung und die Vernetzung von Kulturinitiativen aus Mosambik und Deutschland. Ganz in diesem Sinne ist auch das erste Vereinsfest zu sehen, bei dem erste Spenden eingeworben werden sollen. Es findet statt am 3. und 4. September im Lindenauer Lokal Basamo, das Fulau betreibt.

Kontakt zum Verein: facebook.com/akuhanyaeV; wasser@akuhanya.de; 0178/2824263.

Von bm