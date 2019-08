Leipzig

Es ist gut 13 Jahre her, dass die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) ihre Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof erneuert haben. „Unsere Fahrgastzahlen sind gestiegen. Die Zentralhaltestelle ist der meist genutzte Einstiegs- und Umstiegspunkt in unserem Netz“, sagt Dirk Sikora, Bereichsleiter Infrastruktur bei den LVB. Pro Tag sind es nahezu 60 000 Fahrgäste – bei Konzerten oder RB-Spielen sogar noch deutlich mehr. Besonders in der Hauptverkehrszeit geht es eng zu, was auch nicht immer ganz ungefährlich für Passanten ist. Ab kommendem Montag beginnen die LVB, den kompletten Haltestellenbereich zu erneuern. Am 19. August startet der Bau eines neuen mittleren Überweges über die nördlichen Ring-Spuren direkt vorm Hauptbahnhof – derzeit ist ein Überqueren in der Mitte nur innerhalb des Haltestellenbereichs möglich. Investiert werden 2,4 Millionen Euro, darunter Fördermittel des Freistaates Sachsen sowie des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL).

Mehr Bänke und Papierkörbe

Die LVB wollen durch die Umbauten deutlich mehr Platz schaffen, um ihren Fahrgästen das Ein- und Umsteigen erleichtern. Zu diesem Zweck werden bestehende Einrichtungen abgebaut, wie ohnehin nicht mehr genutzte Kioske sowie Lichtsitze. „Die Seitenscheiben der Windfänge werden in der Tiefe reduziert, um die Durchgangsbreite zu erhöhen“, erläutert Sikora. Zusätzlich entstehen komfortablere Sitzbänke. Das Volumen der Papierkörbe wird erhöht, der Fußboden samt Blindenleitsystem teilweise ausgetauscht. Darüber hinaus werden Roststellen beseitigt, Teile an der Haltestelle renoviert. „Für ein höheres Sicherheitsgefühl sorgt künftig ein verbessertes Beleuchtungssystem. Wir installieren neue LED-Leuchten, damit die Haltestelle heller, freundlicher und sicherer wird“, so der LVB-Bauchef. Die Arbeiten sollen bis zum Lichtfest am 9. Oktober abgeschlossen sein.

„Ostkreuz“ wird erneuert

Die Arbeiten werden in zwei Bauphasen realisiert – zeitgleich werden ab kommendem Montag die Weichen und Gleise im sogenannten „Ostkreuz“ vor dem Wintergartenhochhaus gewechselt. Das bringt erhebliche Einschränkungen mit sich – temporär können einzelne Gleise nicht bedient werden, zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien fahren Umleitung. „Auf den vier Gleisen vorm Hauptbahnhof fahren zehn Linien – das sind pro Tag etwa 2000 Straßenbahndurchfahrten. Das führt logischerweise zu einem hohen Verschleiß“, erklärt Sikora. Deshalb nutzten die LVB die Gelegenheit, Instandhaltungen an den Gleissträngen vorzunehmen, um diese nicht in kurzer Zeit wieder anfassen zu müssen. Die Wasserwerke bauen ebenfalls, wollen in der Rosa-Luxemburg-Straße Trinkwasser- und Abwasserleitungen erneuern. Nach dem 18. September wird daher eine Zeit lang auch keine Bahn Richtung Eisenbahnstraße rollen. Für den Autoverkehr kommt es bis zum 17. September zunächst zu Spureinengungen in beiden Richtungen. Ab Mitte September dann zu Umleitungen direkt vorm Hauptbahnhof.

So sehen die Umleitungen aus

Am 19. Augst startet zunächst die Phase 1 der Bauarbeiten.

• Linie 1 verkehrt mit Umleitung über Wilhelm-Leuschner-Platz und Augustusplatz.

• Linie 3 verkehrt mit Umleitung über Augustusplatz und Reudnitz, Koehlerstraße.

• Die Linien 10, 11 und 16 verkehren mit Umleitung über den westlichen Innenstadtring zur Haltestelle Hauptbahnhof, Westseite.

• Linie 12 verkehrt verkürzt zur Ersatzendstelle Hauptbahnhof, Westseite.

• Linie 14 verkehrt verkürzt bis zur Ersatzendstelle Wilhelm-Leuschner-Platz.

• Bus 72 und 73 verkehren verkürzt bis zur Ersatzendstelle Friedrich-List-Platz.

Von Mathias Orbeck