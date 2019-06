Leipzig

Die Sächsische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (SVWA), die jetzt auch in Leipzig präsent ist, bildet Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung auf den Gebieten der Rechts-, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften beruflich weiter. Sie ist eine unabhängige Institution in öffentlicher Trägerschaft. Sie wurde im Jahr 1991 vom Freistaat Sachsen und weiteren sechs Kommunen und kommunalen Einrichtungen als Verein gegründet und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, der Standorte in 100 deutschen Städten zählt. Der gemeinnützige Verein beschäftigt an seinem Sitz im Kugelhaus in Dresden 13 Mitarbeiter, dazu verpflichtet er auf Honorarbasis viele Dozentinnen und Dozenten.

Passgenaue Bildungsangebote für lebenslanges Lernen

„Lebenslanges Lernen, da ist man sich heute einig, ist die Voraussetzung für den Erhalt unserer Innovationskraft und damit unseres wirtschaftlichen und sozialen Standards“, sagt SVWA-Präsident Roland Krieger. Dazu seien passgenaue Bildungsangebote und -formate unerlässlich. Krieger: „Das genau tut die Sächsische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie: individuelle Zugangsvoraussetzungen und auf dem jeweiligen Ausbildungsstand aufbauend individuelle Lehrangebote vor Ort“.

Die Stadt Leipzig bildet ihre Mitarbeiter vornehmlich in einer eigenen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie weiter. Wer dennoch Seminare der Sächsischen Akademie besuchen wollte, musste bislang deren Angebote in Dresden und Chemnitz nutzen. Das hat sich jetzt mit der Präsenz der SVWA in Leipzig geändert.

„Unser Studienangebot am Standort Leipzig wird flankiert von einer Vielzahl von Seminarthemen“, so Präsident Krieger. Dabei handelt es sich um Ein- oder Zwei-Tages-Seminare, in denen aktuelle Weiterbildungsthemen effizient und nachhaltig behandelt werden. Die Bandbreite der Themen reicht von „Brandschutz“, „Building Information Modelling“ über „Entgeltordnung TVöD-VKA“, „Gemeindlicher Vollzugsdienst“, „Der Kommunale Haushaltplan“ bis „Betreuungsrecht“ und „Medizinproduktegesetz“. Insgesamt 103 Seminare für jeweils 15 bis 20 Teilnehmer bietet die SVWA in diesem Jahr in Leipzig an.

VWA-Diplom für Wirtschaft und Verwaltung

Ein Alleinstellungsmerkmal des öffentlichen Bildungsvereins ist jedoch das VWA-Diplom. Es ermöglicht ein berufsbegleitendes Studium und damit die sofortige Praxis-Anwendung und kann selbst bei einem Wohnortwechsel problemlos zu Ende gebracht werden. „Das Studium kann unterbrochen und dann an einem anderen VWA-Standort bundesweit fortgesetzt werden“, erläutert VWA-Geschäftsführerin Silke Clauß. „Inhaltlich ist das VWA-Diplom mit den Spezialisierungen Wirtschaft oder Verwaltung generalistisch aufgebaut. Es ist kein Abitur notwendig und richtet sich an Berufsabsolventen mit Interesse an betriebswirtschaftlicher und verwaltungstechnischer Weiterbildung.“ Möglich sind nach der dreijährigen berufsbegleitenden Ausbildung zum Betriebswirt oder Verwaltungsbetriebswirt die Abschlüsse als VWA-Diplom und Bachelor of Science. Die Kurse finden in Kooperation mit der Technischen Universität Chemnitz statt.

„Das Niveau der berufsbegleitenden Studiengänge und der Vielzahl anderer Weiterbildungsangebote wird maßgeblich durch das Know-how unserer Dozenten bestimmt, einer Vielzahl von Universitäts- und Hochschullehrern sowie erfahrenen Praxisdozenten“, hebt Präsident Krieger hervor, außerdem wird die Qualität des Programms der SVWA mit der aktuell laufenden Zertifizierung durch die Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) dokumentiert. Darüber hinaus bestehe mit zahlreichen Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung eine sehr gute Zusammenarbeit, die eine hohe Qualität und Aktualität in der Lehre sichere.

www.s-vwa.de

Von Klaus Staeubert