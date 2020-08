Neuer Podcast: Weibliche Sicht auf Leben und Arbeit in Leipzig

Leipzig

Es ist die Autokorrektur, die Anna Kaufmann darauf hinweist, dass sie womöglich gerade etwas Neues erschafft. Das Wort „ Frauentresen“ kennt Google nicht. Zumindest noch nicht. Denn seit dem 20. Juli gibt es den „ frauentresen podcast“. „Über den Job, Geld, Schwierigkeiten oder die Altersvorsorge zu sprechen, ist im typischen weiblichen Gesprächsprotokoll oft nicht enthalten“, erklärt Kaufmann. Sie betreibt die Cafés Kune und Trago in Leipzig. Diesen Themen unter Frauen einen Raum zu geben, ist die Intention des Podcasts.

Die erste Folge handelt von der Selbstständigkeit. Eingeleitet werden die 45 Minuten mit Weinschorle, Gin Tonic und Apfelschorlen-Wodka. Im Laufe der Unterhaltung tritt die Bar-Atmosphäre immer mehr in den Hintergrund, dafür dominiert das sachliche Gespräch. Angeregt tauschen sich Anna Kaufmann, PR-Managerin Franziska Müller, Illustratorin Lea Wegner und Bloggerin Anne-Kathrin Hutschenreuter aus. Etwa über ihren Weg in die Selbstständigkeit, über Geld und Gewinn und über ehrliches Feedback.

Augenzwinkern ist hörbar

Mit quasi hörbarem Augenzwinkern erzählen die Frauen, dass die Ratschläge von Google und aus Youtube-Tutorials mindestens so wichtig sind wie der Austausch mit Gleichgesinnten. Und sie sind sich einig: Nicht nur zur Selbstständigkeit ist Mut der Schlüssel. „Ich habe eine Leidenschaft für ein gutes Leben und dafür, es anderen zu ermöglichen“, stellt Kaufmann klar.

Der Frauentresen-Podcast hat seine Wurzeln im Café Kune, wo er auch aufgezeichnet wird. Dort gibt es Kaffee und Kuchen, selbst kreierte Cocktails und Shots. Jeder ist willkommen, betont die 33-Jährige, die das Café vor fünf Jahren auf der Eisenbahnstraße eröffnete. Der Liebe wegen war die studierte Architektin von Kassel hierher gezogen. In der Stadt fehlte ihr ein Job – und auf der Eisenbahnstraße ein Ort, an dem sie „ohne Dönerbuden-Beleuchtung bei einem Kaffee oder Bier sitzen kann“.

Frauen an der Bar

Aus diesem Bedürfnis und ihrem architektonischen Hintergrund heraus wollte sie einen Raum schaffen, in dem Menschen zusammen kommen sollten. Das Kune zieht vor allem junge Familien und junge Erwachsene an. Mit der Zeit stellte Kaufmann in ihrer Location fest: „Hier besetzen vor allem Frauen ganz selbstverständlich den Tresen, ohne dass sie blöd angeschaut oder gar als Freiwild wahrgenommen werden.“ Diese Beobachtung bildet den Ursprung des Frauentresens.

Der sollte immer dann stattfinden, wenn sich Frauen dort bei einem Getränk unterhielten. So war das zumindest gedacht, bevor der Lockdown wegen des Coronavirus dem Café- und Barbetrieb vorerst ein Ende machte. In der Zeit des Stillstands entwickelte Kaufmann die Podcast-Idee. Dafür sucht sie Themen aus und lädt passende Gesprächspartnerinnen ein. Feste Termine gibt es nicht.

Beschwipst das Café verlassen

Für den Podcast gilt das gleiche wie für den Frauentresen vor Ort, sagt Kaufmann: „Wie die Frauen ins Kune kommen, ist egal. Wichtig ist, dass sie es mit einem Lächeln und ein bisschen beschwipst verlassen.“ Inzwischen hat das Format schon zahlreiche Instagram-Follower – für die Betreiberin ein Grund, bald nachzulegen. Die zweite Folge im August soll sich um das vegane Leipzig drehen.

www.cafekune.de/portfolio/ frauentresen

Von Nadja Häse