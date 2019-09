427.000 Euro für Mukoviszidose-Forschung bei „Schutzengel“-Gala in Leipzig

Leipzig

Das Programm „menschelte“ und war voller Emotionen. Die sollten ihren Raum bekommen und nicht abgeschnitten werden, deshalb wurden es 90 Minuten mehr als geplant. Gemeinsam wunderbare Momente genießen, das war eines der Anliegen der 7. „Schutzengel“-Gala am Sonnabend im Haus Leipzig. Moderator Harry Wijnvoord präsentierte den 300 Gästen unter anderem Sänger Jay Oh (RTL-Supertalent 2015), Michael Hirte (Supertalent 2008), Illusionist Stevie Starr (Supertalent 2018) oder als Highlight nach Mitternacht Popstar Aura Dione. Sie alle traten zum Selbstkostenpreis auf oder brachten sogar noch eine Spende mit. Denn natürlich ging es auch um Geld. Um Geld für Mukoviszidose-Betroffene und für die Forschung, damit diese unheilbare Krankheit eines Tages ihren Schrecken verliert.

Kämpfen statt aufgeben

„Was gibt es für eine größere Motivation als das eigene Kind?!“, betonte Organisator Daniel Kemp. Er ist eigentlich Pädagoge, leitet eine Kindertagesstätte in Leipzig. Dass er „nebenbei“ zum Veranstalter einer Spendengala wurde, liegt an seiner achtjährigen Tochter Mathilda – die Kleine leidet unter der unheilbaren, tödlichen Stoffwechselerkrankung. „Aufgeben ist nicht meine Stärke. Deshalb habe ich die Mukoviszidose-Selbsthilfe gegründet, um Spendengelder für die Forschung zu sammeln und Aufmerksamkeit auf die Krankheit zu lenken“, so der unermüdlich kämpfende Vater.

Vorjahresergebnis mehr als verdoppelt

Jedes Jahr kann er sich über ein größeres Ergebnis freuen, und auch die 7. Gala endete mit einem neuen, deutlichen Rekord: 427.000 Euro - ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 190.000 Euro von 2018. Den größten Scheck übergab ein Mann, der den Kloß in seinem Hals und die Tränen in seinen Augen nicht verbergen konnte: Christian Lell, Ex-Fußballprofi von Bayern München, heute Unternehmer. Der 35-jährige Münchner spendete 300.000 Euro. „Meine Schwester ist 2014 mit gerade einmal 27 Jahren an Mukoviszidose verstorben. Ihr wird die Forschung nichts mehr bringen. Aber vielen anderen!“ Lell hat seinerzeit selbst eine Mukoviszidose-Stiftung gegründet. Seit zwei Jahren ist er Kooperationspartner der „Schutzengel“-Gala.

Spontane Spenden

Viele Gäste öffneten ihre Herzen und Geldbörsen. Ein zehnköpfiger Freundeskreis aus Bernburg wurde an Tisch 12 von Sterne- und Fernsehkoch Robin Pietsch aus Wernigerode ganz individuell betreut und mit einem Sieben-Gänge-Menü bekocht – das hatten die Bernburger im Vorjahr ersteigert, für 15.000 Euro. Am „Politiker-Tisch“ mit der Nummer 50 saßen unter anderem Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler, Justizminister Sebastian Gemkow, Landtagsabgeordneter Holger Gasse und Leipzigs Erster Bürgermeister Torsten Bonew (alle CDU). Sie verständigten sich spontan auf eine gemeinsame Spende von 2000 Euro. Björn Steigert, Geschäftsführer der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, bot Kemps Verein Unterstützung mit einer fünfstelligen Summe durch die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“ an. Weitere Gelder brachten die „stille Auktion“, die offene Versteigerung oder der Verkauf von handgefertigten Schutzengeln.

Neue Lunge, neues Leben

Mit einem Körbchen voller Schutzengel ging Sven Meissner (41) von Tisch zu Tisch, begleitet von Freundin Sarah Platte (23). Der Dessauer leidet selbst an Mukoviszidose. Vor einem Jahr war er todkrank, saß im Rollstuhl mit vielen Sauerstoffflaschen um sich herum, kämpfte um jeden Atemzug. Mit Unterstützung von Daniel Kemp bekam er psychologische Betreuung, kam auf die Transplantationsliste und erhielt tatsächlich in kürzester Zeit eine Lungentransplantation. Damit begann für ihn ein neues Leben: „Ich stehe hier, kann atmen, kriege wieder Luft. Selbst wenn schlechtes Wetter ist, kann ich einfach nur lachen“, schilderte er sein Schicksal.

Lebenserwartung 40 Jahre

Mukoviszidose ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die vererbt wird. Durch einen Gendefekt werden die Lunge und andere Organe von einem zähen Schleim überzogen und verkleben, bis sie schließlich ihre Funktion einstellen. Durch neue Medikamente haben die Betroffenen heute schon eine weitaus größere Lebenserwartung – derzeit etwa 40 Jahre. Da nur 8000 Patienten in Deutschland betroffen sind, steht diese Krankheit nicht im Fokus der Pharmaindustrie.

Von Kerstin Decker