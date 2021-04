Leipzig

„Kostenloser Corona-Test auf unserem Parkplatz“ – mit diesem kundenfreundlichen Angebot werben jetzt einige Leipziger Baumärkte. Denn seit Sonnabend dürfen Heimwerkergeschäfte ihre Kundinnen und Kunden nur noch mit Termin und negativem Schnelltest empfangen. Die Sonderreglung, nach der Baumärkte unabhängig von der Inzidenz öffnen durften, entfällt mit der Bundes-Notbremse.

Doch in Baumärkten wie der Obi-Filiale am Leipziger Hauptbahnhof läuft der Umstieg auf „Click and Meet“ denkbar unkompliziert: Ein Termin für den Einkauf kann online vereinbart – der dafür erforderliche Schnelltest ohne Voranmeldung in einer Teststation direkt auf dem Parkplatz gemacht werden. Auch spontane Einkäufe sind so möglich, denn wenn nicht viel los ist, kann auch ohne Voranmeldung direkt am Eingang ein Termin gemacht werden – und der Test gleich dazu.

Vor einigen Leipziger Baumärkten – wie in der Obi-Filiale am Hauptbahnhof - werden Corona-Schnelltest auf dem Parkplatz angeboten. Quelle: Vanessa Gregor

Viele Leipziger Baumärkte bieten den Service an

Den Schnelltest-Service gibt es auf den Parkplätzen aller drei Leipziger Obi-Märkte, also neben der Brandenburger auch in den Filialen in der Chemnitzer und Miltitzer Straße. Beim Konkurrenten Hornbach sind Gratis-Schnelltest auf dem Parkplatz ebenfalls möglich. Wer hier einen „Click and Meet“-Termin vereinbart hat, muss also nicht den Umweg über ein anderes Testzentrum machen, sondern kann sich direkt vor dem Einkauf testen lassen und erhält wie gewohnt nach 15 Minuten das Ergebnis. In den Toom-Baumärkten in Plagwitz, Heiterblick und Engelsdorf gibt es nach Angaben der Stadt ebenfalls Testmöglichkeiten.

Möglich ist dieser unkomplizierte Baumarktbesuch allerdings nur, wenn die Inzidenz in der Messestadt weiterhin unter der Marke von 150 bleibt. Steigt der Wert darüber, ist nur noch „Click and Collect“ erlaubt. Dafür muss kein negativer Schnelltest nachgewiesen werden. Die bestellte Ware könne an einer Kasse im Außenbereich abgeholt werden, wie eine Mitarbeiterin der Obi-Filiale in Leipzig-Probstheida erzählt.

Testzentrum für Jedermann

Die Testzentren arbeiten zwar in Kooperation mit den Baumärkten, sind aber nicht auf deren Kundinnen und Kunden beschränkt. Testen lassen kann sich hier prinzipiell jeder. Es handelt sich um „reguläre“ Teststationen, das heißt auch hier werden die Testergebnisse per Mail oder in Zettelform ausgestellt und dienen dann für 24 Stunden als Nachweis. Nach dem Einkauf im Baumarkt können also weitere folgen.

Von Lilly Günthner