Neuer Stundenlohn stellt Leipziger Unternehmen vor Herausforderungen

Leipzig

Arbeitnehmende dürfen sich freuen: Der Mindestlohn soll noch dieses Jahr auf zwölf Euro steigen, das verspricht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Der Plan, den Betrag nicht stufenweise, sondern in einem Schritt anzuheben, erntet von den sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) jedoch Kritik – und stellt einige Leipziger Unternehmen vor wirtschaftliche und personelle Herausforderungen.

Deutschlandweit steigen die Lebenshaltungskosten. Arbeit müsse demnach entsprechend entlohnt werden, davon ist Friseurmeister Robert Groschopp überzeugt. Seine Angestellten bekämen schon alle mindestens zwölf Euro pro Stunde gezahlt. Doch auch der Mindestlohn für Auszubildende steigt. „Die Kosten für die Ausbildung liegen nun stärker beim Unternehmer. Da muss man sich wirklich überlegen, in welchem Ausmaß die Ausbildung von Lehrlingen noch wirtschaftlich ist“, erklärt der Friseurmeister.

Robert Groschopp, Inhaber des gleichnamigen Friseursalons, freut sich über die Mindestlohnerhöhung. Quelle: André Kempner

Es sei höchste Zeit für die Mindestlohnerhöhung, findet Ines Beckert, Inhaberin des gleichnamigen Modegeschäfts in der Leipziger Innenstadt. Jeder verdiene eine angemessene Entlohnung. Auch Ronny Herz, dem die Gebäudereinigungsfirma „team2clean“ gehört, hält die Erhöhung für gerechtfertigt. Um seinen Angestellten eine faire Bezahlung zu ermöglichen, passt er seine Dienstleistungspreise an.

Aus einer Untersuchung der sächsischen Industrie- und Handelskammern geht hervor, dass mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen damit rechnen, bei einer sofortigen Anhebung auf zwölf Euro Preisanpassungen vornehmen zu müssen. Für Herz stelle das jedoch kein Problem dar. „Das Thema Mindestlohn ist in den Medien sehr präsent. Unsere Kunden wissen Bescheid und zeigen auch Verständnis für die Preiserhöhungen.“

Die Mindestlohnerhöhung sei unbedingt notwendig, findet Ines Beckert, Geschäftsführerin des gleichnamigen Bekleidungsgeschäfts in der Leipziger Innenstadt. Quelle: André Kempner

Steigende Produktpreise mit steigendem Mindestlohn: „Es ist wie ein ewiger Kreislauf“, findet Frank Wiegand, stellvertretender Geschäftsführer des Brau- und Gasthauses Bayerischer Bahnhof. „Damit Unternehmer einen entsprechenden Lohn zahlen können, müssen oft die Preise angepasst werden. Das sorgt längerfristig für höhere Lebenshaltungskosten, wodurch wiederum ein höherer Lohn nötig ist.“ Im Gasthaus verdienen die meisten Angestellten schon längst den Mindestlohn, berichtet Wiegand. Trotzdem müsse man nun auch für diese Mitarbeiter das Gehalt anpassen, um einen angemessenen Lohnabstand einzuhalten.

Im Gast- und Brauhaus Bayerischer Bahnhof verdienen die meisten Angestellten bereits mindestens zwölf Euro pro Stunde, so Frank Wiegand, stellvertretender Geschäftsführer. Quelle: André Kempner

Die sächsischen Industrie- und Handelskammern warnen indes davor, dass eine zu schnelle Mindestlohnerhöhung Betriebe und Unternehmen an ihre Belastungsgrenzen bringen könnte. So rechnen fast zwei Drittel der befragten Unternehmen mit einer Personalreduzierung oder einem Einstellungsstopp infolge der Lohnanhebung.

Auch Ina Schumann, Inhaberin des Blumengeschäfts „Die feuerrote Blume“ im Leipziger Süden, fürchtet, bald in eine schwierige personelle Lage zu geraten. Eine ihrer Angestellten geht in Rente, während eine andere in diesem Jahr ihre Meisterausbildung beendet. Damit steht ihr auch ein höheres Gehalt zu. „Sollte der Mindestlohn schon bald auf zwölf Euro gehoben werden, sieht es aktuell so aus, als werde ich mit weniger Personal auskommen müssen.“ Durch den neuen Mindestlohn sei eine weitere Mitarbeiterin beziehungsweise ein Mitarbeiter womöglich nicht wirtschaftlich, erklärt die Floristin.

Floristin Ina Schumann, Inhaberin des Blumengeschäfts „Die feuerrote Blume", befürchtet, im Zuge der Mindestlohnerhöhung Personal reduzieren zu müssen. Quelle: André Kempner

Von Fabienne Küchler